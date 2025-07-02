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Bi.Zone предупреждает о фишинге под видом инвестиционных платформ

В первой половине 2025 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection зафиксировали более 1500 поддельных инвестиционных сайтов. При этом только в мае и июне 2025 г. было обнаружено свыше 130 доменов, которые маскируются под инвестиционные кабинеты. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Мошенники создали правдоподобный интерфейс личного кабинета с инвестиционным портфелем и тем самым усовершенствовали классическую схему. Новые поддельные платформы содержат соответствующие разделы с котировками акций, статистикой доходов и расходов, а также кнопками пополнения баланса и вывода средств. Кроме того, чтобы вызвать доверие, злоумышленники используют узнаваемые фирменный стиль, цвета и логотипы, которые ассоциируются с известными организациями.

Мошенники используют следующий сценарий: пользователь получает фишинговое письмо, из которого он переходит в поддельный личный кабинет. Далее жертве предлагают пополнить инвестиционный счет через перевод на указанный номер карты или телефона. Так деньги оказываются в руках мошенников.

Если пользователь решит вывести средства с платформы, ему предложат указать реквизиты для перевода. Злоумышленники могут использовать эти данные для обмана жертвы.

Пока мошенники только отрабатывают схему, но в ближайшее время они могут начать массовые рассылки, чтобы окупить потраченные ресурсы.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Сейчас на таких сайтах работают не все функции. Мы прогнозируем, что после улучшения «личных кабинетов» злоумышленники начнут массовую рассылку с предложениями выгодных инвестиций от имени крупных компаний. Фишинговые письма часто маскируются под официальные сообщения от банков, госструктур или популярных сервисов. Будьте внимательны и всегда проверяйте URL на наличие подозрительных доменов, ошибок в написании и лишних символов. Не пренебрегайте предупреждениями браузера и систем безопасности. Если вы получили письмо с подозрительным содержанием, не переходите по ссылкам и не открывайте вложения. Если вы не уверены в источнике, не передавайте конфиденциальную информацию».

Bi.Zone Brand Protection — платформа, которая распознает, а затем блокирует фишинг и мошеннические домены, находит утечки данных в даркнете, а также мониторит инфополе на нелегитимное использование бренда и дезинформацию в медиа.

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