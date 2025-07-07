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ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60%

По данным «Солара», архитектора комплексной кибербезопасности, во II квартале 2025 г. число обнаруженных уязвимостей в популярных веб-приложениях выросло на 58% в сравнении с кварталом ранее. Больше всего уязвимостей найдено в плагинах для создания сайтов WordPress, а также в различных роутерах и другом телеком-оборудовании. Таковы выводы обзора, подготовленного экспертами центра исследования киберугроз Solar 4RAYS. Полученная информация будет использована для создания обновленных правил обнаружения в продуктах и сервисах «Солара».

В обзор вошла статистика по новым уязвимостям и proof-of-concept (ранняя реализация угрозы, которая использует недавно обнаруженные уязвимости) в более чем 120 продуктах – популярных приложениях, сетевом оборудовании и т.п. Информация получена из открытых источников: Telegram-каналов об информационной безопасности, статей исследователей безопасности и т.д. По результатам анализа эксперты Solar 4RAYS обнаружили 215 уязвимостей, что почти на 60% больше, чем в предыдущем квартале.

Абсолютное большинство найденных уязвимостей (89%) имеют сетевой вектор (их эксплуатация проходит через сетевые протоколы, например – HTTP, SSH, SMB и т.д.). При этом их доля за квартал выросла почти на 10 п.п. Значительный прирост случился преимущественно из-за большего количества обнаруженных уязвимостей в WordPress и плагинов для этой платформы. Остальные же уязвимости относятся к локальным, иными словами – располагаются на операционной системе или приложении на пользовательском устройстве. Большая часть (60%) обнаруженных сетевых уязвимостей имели высокий уровень критичности.

Самыми незащищенными продуктами cтала экосистема для создания сайтов WordPress и ее плагины – на них пришлось 24% всех найденных уязвимостей. Это можно связать с популярностью платформы WordPress, для которой выпускается множество плагинов и с помощью которой создается множество сайтов – начиная с небольших интернет-магазинов и заканчивая порталами госструктур.

На втором месте по числу уязвимостей (7%) – роутеры и другое сетевое оборудование. Например, была обнаружена уязвимость CVE-2025-40634 в роутерах TP-Link, который имеет уровень крайне высокий критичности 9,2 и позволяет атакующему исполнять произвольный код через LAN- или WAN-соединения. На третьем месте (4%) продукты Apacheсвободного ПО, с помощью которого можно создать веб-серверы.

По типу уязвимостей во втором квартале лидируют межсайтовый скриптинг (XSS), иными словами – внедрение вредоносного кода в доверенные веб-сайты (12%), неограниченная загрузка вредоносных файлов (11%) и обход директорий (5%).

«Общую ситуацию в ИБ-ландшафте во II квартале 2025 г. можно охарактеризовать так: сообщество исследователей безопасности продуктов прекратило праздновать и взялось за работу в полную силу. К сожалению, это же утверждение относится и хакерам, которые неминуемо будут пользоваться уязвимостями для совершения кибератак. Мы рекомендуем компаниям тщательно следить за обновлениями ПО и прошивок в оборудовании, а также за устанавливаемыми плагинами, особенно на платформе Wordpress», – сказал Сергей Беляев, аналитик Solar 4RAYS.

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