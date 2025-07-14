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ИИ не даст посетителям аэропортов забрести в опасные зоны

Компания NtechLab разработала для аэропортов видеоаналитику на основе искусственного интеллекта, которая контролирует соблюдение правил безопасности пассажирами и уберегает их от попадания в опасные зоны или ситуации. Решение может использоваться как в самом здании аэровокзала, так и на перроне аэропорта. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект анализирует в реальном времени видеопоток, поступающий с камер наблюдения аэропорта, на предмет возникновении потенциально опасных ситуаций. К примеру, нейросеть может оперативно выявить, что один из пассажиров внезапно оказался на летном поле вне автобуса или трапа.

Сервис заботится и о транспортной безопасности. ИИ выявляет неправильную парковку служебной техники на перроне, а также, например, переход дороги сотрудниками аэропорта в неположенном месте.

Нейросеть поможет и службам безопасности заметить пассажиров, которые пытаются пройти мимо рамок в зоне досмотра аэропорта. И выявить пассажиров, планирующих покинуть здание через запрещенную зону.

«Наш продукт обладает широкими возможностями, одна из сфер использования – транспортная безопасность Это универсальный инструмент, который бережет и самих пассажиров, и сотрудников аэропортов. ИИ может применяться и для оперативного определения загрузки пассажирами терминалов — такая функция будет особо полезна в часы-пик или в высокий сезон», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Новое решение от NtechLab разрабатывалось с учетом его применения как в малых, так и крупных аэропортах России и зарубежных дружественных стран. Пилотный проект по внедрению сервиса успешно проведен в одном из московских аэропортов. Идет подготовка внедрения ИИ и в российских регионах.

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