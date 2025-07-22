Каждая десятая компания в России не защищена от DDoS-атак

Почти три четверти российских компаний (73%) считают текущий уровень защищенности своей сетевой инфраструктуры достаточным. Однако 18% в ближайшее время планируют усилить системы безопасности дополнительными эшелонами. Таковы результаты опроса группы компаний «Гарда». Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Опрос проведен в июле 2025 г. среди представителей 150 российских организаций различных размеров.

Результаты опроса показали, что 10% компаний не применяют никакой защиты от DDoS-атак. При этом сетевые ресурсы 78% российских организаций подвергались DDoS-атакам в 2024 г., причем 9% из них – атакуют ежедневно*.

Для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры и сервисов от DDoS-атак 30% практикуют эшелонированный подход, комбинируя локальные решения и «облачные» услуги.

Вопрос распределения ответственности за защиту от DDoS также показателен. В 55% компаний защиту обеспечивают собственные ИТ- или ИБ-команды, еще 21% распределяют задачи между внутренними специалистами и подрядчиками. В 14% случаев защита полностью передана на аутсорсинг. И снова 10% опрошенных указали, что не осуществляют защиту или не могут однозначно определить ответственных.

«Результаты наших исследований свидетельствуют о стремлении российских компаний выстраивать многоуровневую систему защиты на фоне роста количества и сложности DDoS-атак, ‒ отметил Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS». ‒ Большинство демонстрирует зрелый подход крепкого хозяина: самостоятельно администрировать локальные средства защиты, в то же время привлекая и контролируя нужных подрядчиков, принимать ответственность за конечный результат на себя».

*Исследование «Как вы защищаетесь от DDoS-атак?» проведено в период с конца 2024 по начало 2025 гг. путем анкетирования. В исследовании участвовали руководители и специалисты в сфере ИТ и информационной безопасности из организаций сферы информационных технологий (44%), государственного (17%) и финансового сектора (18%), производства (4%), торговли (4%), энергетики (5%) и образования (8%).