По ГОСТу: «Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ

Компания «Газинформсервис» успешно прошла независимый аудит, подтвердив соответствие системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проверку проводила компания «Русский Регистр». Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Для нас прохождение независимого аудита и подтверждение соответствия СМК стандартам ISO и ГОСТ — это не формальность, а фундаментальное доказательство нашего системного подхода к работе. В условиях постоянно растущих требований к надежности и безопасности соответствие таким стандартам, как ISO и ГОСТ, становится ключевым фактором доверия и конкурентного преимущества. Это подтверждает стабильность и уверенность на каждом этапе нашей работы», — сказал Николай Нашивочников, заместитель генерального директора — технический директор компании «Газинформсервис». Он добавил, что наличие сертификата ISO 9001 — это важное условие для возможности участия в масштабных проектах, включая государственные заказы и сотрудничество с крупными корпоративными структурами, а также для выхода на международные рынки, где соблюдение международных стандартов является обязательным.

Продление сертификата свидетельствует о строгом соблюдении внутренних процессов и стандартов качества на всех этапах деятельности компании. Оценивались следующие направления: разработка (опытно-конструкторская и научно-исследовательская работа), проектирование, деятельность, связанная с осуществлением инженерных изысканий, производство, ввод в эксплуатацию (строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы и испытания), техническое сопровождение и обслуживание автоматизированных систем в защищенном исполнении, систем и средств защиты информации, систем инженерно-технических средств охраны, систем связи, систем энергоснабжения; оказание услуг по мониторингу событий информационной безопасности; оказание услуг удостоверяющего центра и доверенной третьей стороны; разработка учебно-методических материалов, организация и проведение образовательных курсов.

«Независимый аудит удостоверяющих центров и поставщиков услуг доверия в целом — это один из критериев, используемых для оценивания надежности электронной подписи. Это — общемировая практика, закрепленная в статье 10 "Надежность" типового закона UNCITRAL "Об электронных подписях" 2001 г. Пройдя независимый аудит СМК, наши аккредитованный УЦ и сервис доверенной третьей стороны подтвердили высокий показатель надежности услуг, предоставляемых пользователям», — сказал Сергей Кирюшкин, советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра компании «Газинформсервис».