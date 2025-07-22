Половина бизнесменов из МСП хочет больше знать о кибербезопасности

Аналитики проекта «Кибердом» провели исследование и выяснили, как представители малого и среднего бизнеса оценивают важность кибербезопасности для своих компаний. Оказалось, что многие предприниматели не до конца осознают опасность инцидентов и не могут разобраться в этой теме самостоятельно. Так, почти половина (46%) опрошенных призналась, что сталкивалась с инцидентами кибербезопасности. При этом 64% предпринимателей интересуются кибербезом, но каждому десятому не хватает проверенной информации. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

В исследовании, которое было проведено в июле 2025 г. на онлайн-панели, приняли участие 1425 человек — владельцев и топ-менеджеров средних и малых предприятий.

Ввиду ситуации на рынке «Кибердом» запустил проект CyberLink для руководителей из МСП, чтобы помочь им разобраться в вопросах кибербезопасности. Проект представляет собой закрытое сообщество, где участники знакомятся со сценариями возможных угроз для своего бизнеса, получают понятный и актуальный контент по теме кибербезопасности, а также могут с помощью ИБ-комьюнити «Кибердома» оценить уровень защищенности своих компаний.

Среди 54% участников исследования, которые сами непосредственно не сталкивались с киберугрозами, 26% испытывают опасения и страх из-за потенциальных инцидентов. Что так или иначе связано с отсутствием у них необходимых знаний в этой области. И только 2% признались, что пристально следят за конкурентами, у которых были случаи нарушения кибербезопасности.

Больше трети опрошенных предпринимателей и руководителей (38%) полагают, что утечки данных и кибермошенничество являются угрозой, но затрудняются оценить их влияние на бизнес. В то же время четверть (24%) понимает, что инциденты кибербезопасности могут вообще остановить деятельность компании. Каждого десятого (12%) беспокоит только возможная кража денег, а 6% волнуются из-за риска утечки данных.

Каждый пятый опрошенный ничего не опасается. Так, 10% признались, что киберугрозы не критичны для их компаний, а 6% — что их малый бизнес не интересен кибермошенникам, 4% просто не задумываются о подобных угрозах.

Расширить свои знания и пройти обучение по кибербезопасности хотели бы 64% руководителей, из них 50% искренне интересуются этим вопросом и считают его полезным для бизнеса, а 14% вынуждены вникать против своего желания. Каждому десятому руководителю (10%) не хватает достоверных и доступных источников информации по теме кибербезопасности.

Исследование проекта «Кибердом» показало, что малые и средние предприятия не только осознают киберугрозы, но и стараются защититься от них разными способами. Например, 42% опрошенных проводят обучение по кибербезопасности для сотрудников, и 32% – консультируются с профильными специалистами. Многие (40%) хотят обеспечить комплексную защиту и применяют технические и организационные меры. Однако только 12% компаний держат у себя в штате специалиста по кибербезопасности. Столько же предприятий работает на свой страх и риск: их владельцы не располагают временем и средствами для обеспечения защиты.

«Результаты нашего исследования говорят о высоком интересе малого и среднего бизнеса к вопросам обеспечения кибербезопасности. С другой стороны, многие наши респонденты отметили нехватку качественной информации по этой теме, невозможность самостоятельно разобраться или, например, нехватку времени для погружения в актуальный контекст. Для помощи предпринимателям и руководителям из малого и среднего бизнеса работает проект CyberLink, цель которого – улучшить их осведомленность в вопросах кибербезопасности. Через разбор кейсов по обеспечению кибербезопасности, общение с резидентами проекта «Кибердом», которые делятся практикой и опытом, мы повышаем уровень информированности бизнеса об угрозах кибербезопасности и даем инструменты для защиты», — сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».