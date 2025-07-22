UserGate NGFW совместим с Multidirectory

«Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Благодаря интеграции с Multidirectory администраторы UserGate Next-Generation Firewall могут использовать российскую службу каталогов для безопасной централизованной аутентификации и управления учетными записями.

Multidirectory (MD) — российская служба каталогов с открытым исходным кодом, структурно адаптированная под Microsoft Active Directory (AD) и предназначенная для бесшовного перехода с AD на MD. Решение включено в реестр российского ПО под № 28333.

UserGate Next-Generation Firewall (NGFW) — межсетевой экран следующего поколения для защиты от угроз сетей любого формата и размера благодаря максимальной видимости событий безопасности. Является устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран. NGFW внесен в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (Сертификат ФСТЭК России № 3905). Файрвол выполняет требования к четвертому уровню доверия и включен в реестр российского ПО (№ 1194).

«Мы уже давно развиваем партнерские отношения с компанией UserGate и рады, что наше технологическое партнерство только укрепляется, а продукты становятся лучше. Интеграция Multidirectory и UserGate Next-Generation Firewall открывает новые перспективы для наших заказчиков. Это важный шаг в развитии российского ИТ-рынка, который позволит снизить зависимость от иностранных решений и обеспечить компаниям любого масштаба централизованное и защищенное управление корпоративными учетными записями», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Безопасность клиентов — одна из главных ценностей UserGate. Компания постоянно совершенствует свои ИБ-продукты по защите сетевого периметра заказчика, включая флагманское решение — NGFW. Наша стратегия направлена на построение открытой экосистемы, где продукты UserGate могут эффективно взаимодействовать с любыми решениями в инфраструктуре заказчика. Поэтому важно проводить подобные интеграционные испытания для итогового комфорта и защиты клиентов, использующих наши решения», — сказал Иван Чернов, директор по продуктовой стратегии UserGate.