Данные решений Dozor, webProxy и inRights защищены СУБД Jatoba

«Газинформсервис» и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяют технологическое партнерство. Компании интегрировали систему управления базами данных (СУБД) Jatoba с DLP-платформой Solar Dozor, SWG-системой Solar webProxy и IdM-платформой inRights.

Совместимость решений «Солара» и СУБД Jatoba повышает защиту данных и процессов управления доступом, усиливает защиту от современных веб-угроз в проектах по импортозамещению в критически важных отраслях. «Солар» сделал выбор в пользу Jatoba, так как решение обладает необходимым уровнем надежности и встроенными механизмами защиты информации. Так, СУБД включает в себя встроенный SQL Firewall, предотвращающий атаки SQL-инъекций, а также защиту баз данных и таблиц для предотвращения чтения данных при утечке, а также ряд других механизмов, обеспечивающих защиту от распространенных угроз.

СУБД Jatoba подходит для импортозамещения таких иностранных продуктов как Oracle, Microsoft SQL Server, бесплатная версия PostgreSQL.

«Данные систем предотвращения утечек данных Solar Dozor, управления доступом сотрудников к веб-ресурсам webProxy и управления учетными записями inRights теперь защищены и на уровне СУБД. Мы отмечаем рост заинтересованности заказчиков в подобных решениях», – сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис». Интеграция с продуктами «Солара», отметил эксперт, подтверждает стремление обеих компаний к инновациям и клиентоцентричности.

«Мы последовательно развиваем технологическое партнерство и проверяем совместимость наших продуктов по защите от утечек данных, сетевой безопасности и управлению доступом с ведущим российскими платформами и операционными системами. Этот подход позволяет нам добиваться синергии и при внедрении решений обеспечивать высокий уровень кибербезопасности на основе совместимых технологий, особенно, в проектах по импортозамещению», – отметил Никита Игонькин, руководитель отдела технической экспертизы и контроля качества продуктов ГК «Солар».