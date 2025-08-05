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F6 подписала соглашение с ФинЦЕРТ Банка России

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и Центр взаимодействия и реагирования Банка России (ФинЦЕРТ) заключили соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам. В рамках информационного обмена F6 будет сообщать ФинЦЕРТ об угрозах и атаках в финансовой сфере, выявленных компанией при защите клиентов. Об этом CNews сообщили представители F6.

ФинЦЕРТ – Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности, специальное структурное подразделение Банка России. Система информационного обмена, созданного на базе ФинЦЕРТ, объединяет участников финансового рынка, правоохранительные органы, провайдеров и операторов связи, системных интеграторов и компании, работающие в сфере информационной безопасности. В настоящее время в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более 1200 организаций, включая все российские банки.

Обмен информацией о выявленных атаках и рекомендациями для противодействия этим рискам помогает оперативно реагировать на возникающие угрозы в финансовой сфере, не допускать их распространения, а также минимизировать потери финансовых организаций и их клиентов.

Подписание соглашения о взаимодействии является продолжением сотрудничества c ФинЦЕРТ Банка России, которое велось командой F6 в предыдущие годы.

Соглашение между F6 и ФинЦЕРТ предусматривает сбор, обработку и обмен информацией о компьютерных инцидентах, обмен опытом по вопросам противодействия и предупреждения нарушений, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения, проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам противодействия компьютерным атакам.

«Каждый день подразделения нашей компании, защищая клиентов от кибератак, обнаруживают новые угрозы на самых разных направлениях: от фишинговых сайтов и Telegram-ботов, которые создают от имени известных банков, новых сценариев телефонного мошенничества до атак шифровальщиков на финансовые организации через вредоносные рассылки и атак на клиентов банков с использованием вредоносных Android-приложений. Сотрудничество F6 с ФинЦЕРТ Банка России – продолжение миссии нашей компании по противодействию киберпреступности. Такое взаимодействие создает дополнительные возможности по повышению уровня информационной безопасности финансового сектора и позволит нам оперативно актуализировать информацию о ландшафте угроз с учетом данных информационного обмена», – отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F6.

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