Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Состоялся релиз Efros DefOps 2.13 компании «Газинформсервис»

Компания «Газинформсервис» анонсировала релиз 2.13 своей модульной платформы для защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations. Обновление продолжает развитие флагманского продукта компании, внедряя передовые технологии и расширяя функциональные возможности для обеспечения максимальной безопасности корпоративных сетей.

«Мы постоянно стремимся совершенствовать Efros DefOps, чтобы соответствовать самым актуальным вызовам в области кибербезопасности, — сказала Мария Кудрявцева, менеджер продукта Efros DefOps. — Релиз 2.13 — это результат нашей непрерывной работы над улучшением пользовательского опыта и укреплением защитных механизмов, отражающий как последние тенденции рынка, так и запросы наших клиентов».

Новая версия платформы предлагает ряд существенных апгрейдов, затрагивающих ключевые модули, для обеспечения ещё более надёжной защиты и удобства управления.

В модуле Network Access Control (NAC) реализована полноценная поддержка многофакторной аутентификации (MFA) через интеграцию с внешними системами по протоколу RADIUS. Безопасность удалённого доступа усилена благодаря интеграции с VPN «С-Терра», а для повышения общей защищённости работа гостевого портала перенесена на отдельный серверный интерфейс. Также теперь можно читать сертификаты с USB-токенов JaCarta и эффективнее управлять активными сессиями.

Модуль Secure DNS (SDNS) теперь способен обнаруживать и блокировать DDoS-атаки, включая атаки с усилением DNS (DNS Amplification). Доступны как гибкие режимы мониторинга, так и активная блокировка, позволяющая адаптировать защиту под конкретные условия.

У модуля Firewall Assurance (FA) улучшена совместимость с МЭ АПКШ «Континент 4». Добавлена поддержка Check Point R80 Management Server и Check Point Domain, а отчёты по изменениям правил теперь включают тип изменения, дату и пользователя, внесшего правки. Также все правила собраны в разделе «База правил МЭ» с фильтром поиска по параметрам объектов защиты.

В модуле Change Manager (CM) реализована бесшовная интеграция с Naumen Service Desk, позволяющая загружать, синхронизировать и выгружать заявки, оптимизируя процессы согласования и учёта. Появилась возможность оперативно переназначать ответственных за объекты защиты, а данные можно загружать из CSV-файлов по шаблону.

В дополнение к этому, пользователи VMware NSX-T и VMware NSX-V теперь имеют не только контроль над конфигурациями, но и возможность визуализации гипервизоров ESXi на карте сети, а также моделирования трафика.

В модуле Integrity Check Compliance (ICC) реализована возможность контроля целостности файлов внутри контейнеров средствами ОС. Это позволяет устанавливать утилиты расчёта контрольных сумм на хост, а не в сам контейнер.

Также внесено общесистемное изменение по обеспечению бесперебойной работы геораспределённого кластера Efros DefOps и его отказоустойчивость.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Новый гендиректор Intel под прицелом властей США. Он угрожает национальной безопасности

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще