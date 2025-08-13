F6: под брендом «Здоровая Россия» мошенники предлагают препараты-пустышки

Специалисты компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружили 143 мошеннических сайта, которые действуют под брендом «Здоровая Россия». Посетителям предлагают оставить свой телефон, чтобы получить консультации врачей по широкому спектру заболеваний. Однако под предлогом врачебных рекомендаций пользователям навязывают дистанционную продажу сомнительных препаратов. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали приготовления мошенников к масштабному возвращению схемы с дистанционной продажей сомнительных препаратов под видом лекарственных средств и БАДов.

Специалисты F6 обнаружили 143 сайта, которые прикрываются брендом «Здоровая Россия», а также несуществующей онлайн-клиники. На страницах этих сайтов мужчинам и женщинам в возрасте от 35 до 75 лет предлагают получить помощь в избавлении от морщин и нормализации давления, лечении простатита, запоров и проблем с пищеварением, а также повышении потенции. Пользователям обещают бесплатные консультации специалистов, подбор оптимальной программы «лечения» и «восстановления», а также «все виды анализов».

Бренд «Здоровая Россия» относится к государственной программе, которую в 2009 г. запустили по решению федерального правительства. В 2015-2016 гг. бренд программы активно использовали мошенники для продаж услуг сомнительных организаций, которые действовали под видом медицинских центров в разных регионах нашей страны. Злоумышленники обзванивали граждан и предлагали пройти бесплатное обследование, а при личном посещении центра навязывали жертвам различные услуги и препараты-пустышки в кредит.

После 2020 г. мошенники адаптировали схему под дистанционную продажу сомнительных препаратов, а в 2025 г. готовятся запустить массовую атаку на пользователей рунета. Аналитики F6 обращают внимание: 117 из 143 сайтов (82%), маскирующихся под бренд «Здоровая Россия», созданы в один день, 4 августа 2025 г., а оставшиеся домены – в период после октября 2024 г. На всех сайтах мошенники указали реквизиты известной медицинской компании, зарегистрированной в Москве.

Как работают такие схемы

Посетителю сайта предлагается указать имя и номер телефона. Затем ему перезванивает «специалист» для проведения бесплатной консультации. Далее под видом врачебных рекомендаций пользователю предлагают по программе «индивидуального лечения» приобрести лекарственные средства или БАДы. Как правило, злоумышленники утверждают, что предлагаемые препараты не продаются в аптеках, а распространяются только дистанционно.

Специалисты F6 предполагают, что обнаружили группу мошеннических сайтов раньше, чем злоумышленники успели полноценно запустить кампанию, для которой готовили эти фейковые ресурсы. На момент обнаружения этих сайтов не было в поисковой выдаче, на них не вели ссылки из социальных сетей.

«Обращение к подобным сайтам несет множество рисков. Пользователь может не только потерять деньги, которые заплатит за дистанционное приобретение сомнительного препарата, но и подвергнуться повторной атаке мошенников под предлогом выплаты «компенсации» за такую покупку. В разговорах со лже-специалистами пользователи могут доверить им чувствительные данные о своем здоровье, которые злоумышленники позже могут использовать как против них самих, так и их родственников. Наконец, прием препаратов по совету телефонного незнакомца может негативно отразиться на здоровье», – отметила Тамара Цкиманаури, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации специалистов F6, которые помогут распознать обман в подобных ситуациях

Перед переходом на незнакомый сайт проверьте его URL (адрес ресурса в интернете) через whois-сервисы. Обычно мошенники создают домены за несколько дней или недель до запуска.

Помните: у любой клиники должна быть лицензия на медицинскую деятельность, а у ее врачей – сертификаты и дипломы. Проверить клинику можно через Единый реестр медицинских организаций.

Врач может назначить препарат только после личного осмотра и беседы с больным. А еще врачи не обсуждают диагнозы, результаты анализов и методы лечения по телефону.

Приобретайте лекарственные препараты только в проверенных аптеках.