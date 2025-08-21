Мошенники маскируют новый сценарий инвестскама под государственный проект

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали поддельный ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан с обещанием дохода от 150 тыс. руб. в неделю. Об этом CNews сообщили представители F6.

Поддельный сайт не похож на оригинальный, а поддельное сообщение о запуске несуществующего государственного проекта «Крипто Школа» обозначено как указ главы государства, который не содержит ни номера, ни конкретной даты.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 отмечают, что ресурс создан по типичному шаблону, который используют для инвестскама. За исключением надписи «Официальный сайт Президента Российской Федерации», оформление поддельной страницы выглядит стандартно для мошенников: окно для ввода контактных данных – имени и телефона, а также ложные сообщения о выплатах и отзывы. Такой дизайн поддельного ресурса рассчитан на пользователей, не знакомых с реальными сайтами официальных органов федеральной власти. Домен поддельного сайта зарегистрирован 18 июня 2025 г.

Для привлечения трафика на подобные сайты-приманки мошенники, которые занимаются инвестскамом, используют разные приемы. Это может быть интернет-реклама на популярных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвижение ресурса через поисковую выдачу, а также распространение ссылок через спам-письма по электронной почте. Специалисты F6 проверили: через российские поисковые системы домен найденного сайта-приманки не индексируется. Вероятно, ссылка на него распространяется приватно в почтовых сообщениях.

«Мошенники постоянно ищут новые уловки, чтобы вовлечь пользователей в свои схемы, используют с этими целями образы политиков и бренды различных госструктур. Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России и стран СНГ фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же прием для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества», – отметила Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Инвестскам – вид финансового обмана с последующим кражей денег пользователя под предлогом получения прибыли от инвестиций. В таких схемах злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, разрабатывают приложения, имитируя инвестиционные проекты и биржи. Задача злоумышленников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения инвестиций. После первого перечисления жертву убеждают внести еще больше денег до тех пор, как пользователь не раскроет обман или у него не закончатся средства.

Рекомендации специалистов F6, как избежать подобного обмана

Доверяйте только проверенным источникам. Информацию о государственных программах можно найти на официальных сайтах федеральных органов власти.

Внимательно относитесь к посещаемым интернет-ресурсам, проверяйте их домены с использованием whois-сервисов. Обычно злоумышленники создают поддельные сайты за несколько дней или недель до запуска мошеннической схемы.

Не переходите по ссылкам, которые получили от незнакомцев. Если знакомый прислал вам ссылку, о которой вы не просили, открывать ее также не стоит – его аккаунт могли взломать злоумышленники.

Храните свою финансовую тайну: не сообщайте никому свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из SMS. Не вводите эти данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Никогда ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомцам.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-то действия, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.