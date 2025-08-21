Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

В «СёрчИнформ КИБ» появилась блокировка загрузок в сетевые папки

DLP-система «СёрчИнформ КИБ» расширила набор инструментов для превентивной защиты от утечек информации. Теперь в системе можно ограничить запись данных в корпоративные хранилища с общим доступом – так, чтобы документы случайно не попали в руки сотрудников, для которых не предназначены. Это снижает риск случайных сливов.

За это отвечает новый тип блокировок: «Сетевые папки по содержимому». Запрет настраивается для документов с критичным контентом. Потребуется задать «нежелательное» содержимое, указать, в какие сетевые папки нельзя загружать файлы с ним, а также для каких сотрудников или групп запрет будет действовать. Так как блокировка привязана к файловой операции «Запись», она ограничит как загрузку, так и создание в сетевых папках файлов с заданным контентом.

Например, можно ограничить создание документов с персональными данными или коммерческой тайной в общедоступных сетевых папках. Или заблокировать перенос файлов, которые помечены меткой «Конфиденциально» в FileAuditor. В таком случае DLP не нужно будет задействовать ресурсы на анализ содержимого, информация об этом уже зашита в метку DCAP.

«Правильная организация ИБ-политик в сетевых папках определяет эффективность всей внутренней безопасности: кто и к чему имеет доступ. КИБ контролирует этот вопрос сразу с двух сторон. Новая блокировка учитывает операции записи критичного содержимого документов в корпоративных файлообменниках, работающих по протоколам SMB/NFS. Также система позволяет ограничить права доступа к сетевым папкам в целом или запретить отдельные действия пользователей в них: например, чтение, переименование или удаление файлов», — отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ».

Для блокировок в сетевых папках доступны функции аудита и создания теневых копий. Первая позволит увидеть, кто из сотрудников пытался положить конфиденциальные файлы в общий доступ. Или создать новый документ в директории, а после скопировать в него текст, если перенести исходный файл не получилось. Вторая — создавать копии файлов, которые работники переносили в выбранные сетевые папки. Это дает ИБ-специалисту возможность просмотра исходного файла, который пытался записать пользователь, для дальнейшего расследования.

