Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» получил обновление 4.6

Разработчик решений в области информационной безопасности ГК InfoWatch выпустил обновление 4.6 для межсетевого экрана нового поколения «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». В новой версии добавлены новые функциональные возможности, направленные на повышение защиты и удобства взаимодействия с продуктом.

Новые функции и ключевые настройки «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» теперь доступны в графическом пользовательском интерфейсе без необходимости работать в командной строке. Среди них — система обнаружения и предотвращения вторжений, потоковый антивирусный модуль, контроль приложений, расшифровка зашифрованного трафика, приоритизация трафика и управление конфигурацией.

Сертифицированная ФСТЭК России система обнаружения вторжений анализирует сетевой трафик в реальном времени, фиксирует попытки вторжений, подозрительную активность, нарушения политик безопасности и блокирует их. Вредоносное ПО и нежелательные ресурсы в сетевом трафике контролирует антивирусный модуль на базе Dr.Web.

В графическом интерфейсе «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» добавлена возможность блокировать отдельные приложения из предустановленного списка — например, мессенджеры, стриминговые и игровые сервисы, облачные хранилища. Новый механизм SSL/TLS Bump позволяет выявлять нежелательные ресурсы за пределами предустановленного списка, фильтровать URL и контент в HTTPS-запросах. Благодаря ему проводится глубокий аудит поведения пользователей в том числе при использовании протокола TLS, логирование и блокировка новых недопустимых ресурсов.

Встроенная система управления версиями сохраняет резервные копии всех конфигураций «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)». Она позволяет сравнить разные версии, посмотреть архивные настройки и вернуться к любой из них. Это снижает риск ошибок при изменениях. Также упрощен аудит: логи стали нагляднее, появилась страница блокировки, а обратный прокси и мониторинг аппаратной платформы повышают надежность и стабильность.

«Нагрузка на ИБ-специалистов постоянно растет, поэтому мы стремимся оптимизировать «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» так, чтобы повысить удобство и скорость работы с продуктом. Новые возможности настройки доступны сразу в пользовательском интерфейсе. Это значит, что можно минимизировать работу с командной строкой. Непосредственные нововведения повышают степень защиты сетей и исключают «белые пятна»: нежелательные приложения блокируются полностью, а неизвестные ранее и подозрительные — оперативно выявляются и также блокируются. Потоковый антивирус обеспечивает постоянный мониторинг угроз. Все это делает систему более удобной, прозрачной и устойчивой», — сказал руководитель отдела развития продуктов InfoWatch ARMA Михаил Яблоков.

