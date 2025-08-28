На радость мошенникам: каждый десятый россиянин, который бывает за границей, не защищает банковские данные во время таких поездок

Большинство россиян, которые выезжали за рубеж за последние два года, пользуются в таких поездках банковскими картами (73%). При этом не все из них задумываются о цифровых угрозах: 11% не предпринимают никаких мер для защиты своих финансовых данных. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проводил внутренний исследовательский центр «Лаборатории Касперского» летом 2025 г. В нем принял участие 1001 человек из крупных городов России.

Не картами едиными. Несмотря на популярность банковских карт, 81% респондентов предпочитают иметь при себе наличные. Молодежь в возрасте 18-34 года чаще других пользуется мобильными платежами (до 29%) и экспериментирует с криптовалютой (7%).

Как россияне оберегают свои финансы. Подавляющее большинство респондентов (89%) защищают свои банковские данные во время зарубежных поездок. Самые популярные способы — использовать отдельную карту для путешествий и не хранить на ней большую сумму денег (48%), расплачиваться картой только в проверенных местах (45%), настроить оповещения о финансовых операциях по карте и регулярно проверять списания с нее (43%), подключаться только к защищенным Wi-Fi-сетям для входа в онлайн-банк (31%). В числе менее распространенных мер безопасности — установка на устройство защитного ПО (25%) и использование технологии RFID для защиты гаджетов от бесконтактного считывания (9%).

Молодежь чаще полагается на удачу — лишь 35% берут отдельную карту. Такое поведение лишь повышает актуальность технологий защиты финансов для этой возрастной группы.

Что же касается наличных, 66% из тех, кто путешествует за границу и использует там наличные, носят с собой небольшую сумму, а остальное хранят в сейфе в номере отеля. Четверть, напротив, держат все деньги при себе. Около трети (34%) распределяют средства по разным местам, примерно столько же (31%) используют потайные отделения багажа или одежды.

Как защитить свои финансовые средства в поездке

Используйте отдельную карту для путешествий. «Лаборатория Касперского» рекомендует хранить основные средства на счете, не привязанном к карте, которой расплачиваетесь в поездке. Пополняйте ее по мере необходимости. Это ограничит возможный ущерб, если карта попадет в руки мошенников или данные будут украдены.

Выходите в онлайн через защищенные сети. Чтобы обезопасить подключение к интернету через открытые сети Wi-Fi, используйте специальные решения для шифрования трафика. Однако важно помнить, что от ряда киберугроз вроде фишинга или вредоносного ПО они не защитят.

Настройте уведомления по каждой операции. Push-уведомления или SMS от банка о каждой покупке позволяют сразу же узнать о попытке несанкционированного списания. Это увеличит шанс отследить и заблокировать мошенническую транзакцию.

Оплачивайте покупки с устройств, на которых установлено защитное решение.

Оберегайте наличные. Не храните все деньги в одном месте, используйте сейфы, для оплаты транспорта, сувениров и уличной еды пользуйтесь «мелкими деньгами», и будьте внимательны в людных туристических местах.

«Мошенники никогда не уходят в отпуск, и поэтому в поездке пользователи рискуют столкнуться со множеством угроз: фишинговыми и скам-сайтами, вредоносными программами. Заразить устройство можно, просто подключившись к бесплатной общедоступной сети или случайно зайдя на мошеннический сайт, где предлагаются экскурсии и другие развлечения якобы по выгодной цене. Чтобы обезопасить свои деньги и личные данные, мы рекомендуем использовать специальное защитное ПО, установить сложные пароли для всех аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию, не вводить сведения о себе на сомнительных ресурсах и по возможности пользоваться мобильным интернетом, а не публичным Wi-Fi», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».