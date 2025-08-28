«СберКорус» запустил услугу в помощи по снятию самозапрета на кредиты

Специалисты удостоверяющего центра (УЦ) «СберКорус» помогут удаленно снять самозапрет на выдачу кредитов с минимумом затрат. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

С 1 июня 2025 г. снять самозапрет на выдачу кредитов физические лица могут двумя способами – подать заявление на портале «Госуслуги» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) или подать заявление лично в МФЦ с необходимыми документами, однако не каждое отделение занимается этой процедурой.

Чтобы снять самозапрет на кредит первым способом, человеку понадобится квалифицированная электронную подпись (КЭП).Оформить ее можно в аккредитованном Минцифры России удостоверяющем центре (например, «СберКорус») или в мобильном приложении «Госключ», подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», где необходимо авторизоваться и заполнить заявление, проверить персональные данные и подписать его своей КЭП. Рассмотрение заявления занимает два дня, после чего информация в кредитной истории клиента обновится автоматически.

При этом специалисты «СберКорус» помогут подать заявление для снятия самозапрета через «Госуслуги» через следующий механизм в рамках новой услуги компании. Cразу после выпуска УКЭП в УЦ «СберКорус» специалисты настроят рабочее место для работы с электронной подписью (для этого потребуется ноутбук помогут заполнить заявление прямо в офисе или удаленно в удобное для клиента время. При этом при оказании услуги сотрудник УЦ не авторизуется в учетную запись «Госуслуг» пользователя самостоятельно, конфиденциальность всех данных пользователя сохраняется. Для снятия самозапрета не требуются причины, при этом устанавливать и снимать самозапрет можно несколько раз без ограничений.

Если же у клиента уже есть сертификат электронной подписи, то получить услугу можно удаленно без посещения офиса УЦ.

«Наши специалисты помогут подать заявление для снятия самозапрета на кредит всего за 15 минут, сохраняя конфиденциальность учетных данных пользователя. А при наличии действующей электронной подписи физического лица услуга предоставляется дистанционно без посещения офиса УЦ «СберКорус». Удаленное снятие самозапрета на кредит экономит ценнейший ресурс современного человека – время и освобождает клиента от самостоятельного изучения инструкций», ― сказал директор Удостоверяющего центра «СберКорус» Алексей Апкаликов.