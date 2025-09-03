Сбербанк: топ-5 зомби-фраз, которые используют люди под влиянием мошенников

Мошенники, используя методы социальной инженерии, манипулируют чувствами, например, злоумышленники могут внушать страх или, наоборот, вызывать доверие. Иногда человек попадает под влияние, сам того не замечая. Распознать, что он оказался под психологическим давлением, можно также по триггерным фразам, которые он использует. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал журналистам фразы, по которым можно определить, что ваши близкие попали под влияние мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фразы, которые зачастую говорит своим близким человек, который находится под влиянием злоумышленников: «Мне запретили рассказывать»; «Если расскажу — будет хуже»; «Это не ваше дело, я сам/сама разберусь»; «Я все делаю правильно, просто подожди/доверься»; «Я сейчас не могу объяснить, потом все расскажу/узнаешь».

Знание таких фраз поможет вовремя среагировать и предотвратить хищение. На такие фразы в том числе обращают внимание сотрудники службы безопасности и офисов Сбербанка, куда в том числе часто приходят клиенты под воздействием злоумышленников. Сотрудники банка обучены распознавать влияние мошенников, ежегодно в офисах банка помогают «выйти из схем» тысячам россиян. Только с начала 2025 г. сотрудники вывели более 19 тыс. человек из-под влияния злоумышленников.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Эти фразы и их вариации свидетельствуют, что человек попал под влияние мошенников, которые используя методы социальной инженерии словно зомбируют граждан. Другие явные признаки: человек стал закрытым, нервным, проводит в смартфоне время больше обычного. Также он говорит о срочности и крайней необходимости перевода или спасения денег. Знать эти стоп-фразы и особенности поведения необходимо не только сотрудникам офисов «Сбера», которые только в этом году «расколдовали» и вывели из пут мошеннических схем 19 тыс. россиян. Эти знания помогут вовремя вмешаться. Увы, далеко не все и не всегда внимательны по отношению к своим близким, иногда мошенники месяцами держат жертв на крючке, и будь родные рядом в нужный момент ― удалось бы избежать трагических последствий».

Изменения в поведении и манере общения вод влиянием мошенников могут быть следующие: близкий не отвечает на звонки, не объясняя причин; не приходит домой в привычное время, забывает про запланированные дела; старается уединиться при разговоре по телефону; приобретает новый смартфон и SIM-карту; стал недоверчивым и раздражительным или, напротив, подавленным и встревоженным; не объясняя уезжает на такси или ждет курьера.

Если вы подозреваете, что близкий попал под влияние мошенников, надо действовать быстро, спокойно и избегать обвинений. В этот момент человек, может быть уверен, что поступает правильно. А любые попытки помешать ему может воспринять как препятствие. Объясните, что сотрудники банков, полиции или госорганов не просят перевести деньги, продиктовать коды или установить сторонние приложения, а просьба незнакомцев «никому не говорить» — это верный признак мошенничества.

Убедите близкого не передавать никому наличные, не делать переводы, предложите вместе спокойно разобраться в ситуации, при возможности привлеките других родственников и друзей. Если самостоятельно справиться получается — вызовите полицию, либо приходите вместе с близким в ближайшее отделение банка, клиентом которого он является.

Защититься от самых распространенных мошеннических схем помогут сервисы Сбербанка по безопасности — в приложении «Сбербанк Онлайн» сегодня доступно порядка 20 таких сервисов. Среди них — услуга «Близкие рядом». Она включает сразу два сервиса: «Совместные уведомления», которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и «Проверку операций». Чек-ап безопасности — это подключить базовый набор сервисов: «Определитель номера», «Антивирус» и «Близкие рядом».

Подробнее о признаках того, что человек находится под влиянием мошенников, можно узнать на портале Сбербанка по киберграмотности «Кибрарий».