Bi.Zone: ожидается всплеск мошеннических предложений «выгодно инвестировать»

На фоне сентябрьского заседания ЦБ РФ, где запланировано обсуждение ключевой ставки, прогнозируется рост фишинговой активности с предложением выгодных инвестиций и вкладов. Предыдущий всплеск пришелся на июнь-июль 2025 г., когда ожидалось решение по понижению ключевой ставки. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Специалисты Bi.Zone предупреждают пользователей о высоком риске столкнуться с мошенниками, которые будут маскировать фишинговые ресурсы под предложения «выгодно инвестировать» и «сохранить высокую ставку по вкладам» на фоне обсуждения ключевой ставки. На самом деле такие ресурсы нацелены на кражу персональных данных и другой чувствительной информации, а в некоторых случаях – на прямое хищение денежных средств.

В начале и середине лета 2025 г. в доменной зоне .ru наблюдался резкий рост количества новых доменов, посвященных инвестициям и выгодным вкладам. Только доменов, в названии которых непосредственно фигурируют слова «вклад» или «инвестиции», в июне 2025 г. было зарегистрировано 724, а в июле 2025 г. – 693. Это более чем вдвое превышает обычный показатель: с начала 2025 г. ежемесячно создается в среднем 290 таких доменов. Данный всплеск совпал по времени с принятием важных решений по ключевой ставке: 6 июня 2025 г. она была снижена с 21% до 20%, а 25 июля 2025 г. – до 18%.

По оценке Bi.Zone, доля мошеннических ресурсов среди вновь регистрируемых доменов на тему выгодного вложения денег может достигать 10%.

На 12 сентября 2025 г. запланировано заседание Совета директоров Банка России, на котором будут обсуждаться дальнейшие решения по уровню ключевой ставки, в преддверии и после заседания подобная мошенническая активность может вырасти.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Отличить мошеннический ресурс от легитимного зачастую бывает непросто. Поэтому необходимо сохранять бдительность и помнить, что злоумышленники следят за информационной повесткой и используют ее в своих интересах, особенно если новости связаны с крупными и известными организациями, а также государственными регуляторами. Чем сильнее бренд компании, тем охотнее злоумышленники используют его айдентику. Важно помнить, что организации, под которые маскируются или на которые ссылаются злоумышленники, не имеют отношения к деятельности преступников и никак с ними не связаны. Сейчас, когда ожидается очередное решение по ключевой ставке, стоит особенно тщательно проверять любые предложения, связанные с инвестициями и вкладами, особенно если они выглядят чересчур заманчиво. Обещания сверхвысоких процентов, супервыгодных ставок и грандиозных скидок – излюбленная уловка преступников».

Bi.Zone рекомендует пользователям не указывать персональные данные, данные карт и иную чувствительную информацию на непроверенных ресурсах. Сообщить о подозрительном домене можно по горячей линии проекта «Доменный патруль.рф». Также информацию можно передать компаниям, которые занимаются кибербезопасностью.