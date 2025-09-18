Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация
|

«ИКС Холдинг» и ЦИТ РТ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности

Подписано соглашение о сотрудничестве между Центром информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ) и «ИКС Холдингом». Оно направлено на развитие партнерства в сфере модернизации ИТ-инфраструктуры, внедрения отечественных решений и повышения уровня кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов, обмен экспертизой, разработка дорожных карт и мероприятий, направленных на устойчивое развитие цифровой среды региона.

«ИКС Холдинг» объединяет технологические компании, развивающие отечественные ИТ-продукты и решения в области хранения, обработки и защиты данных. В частности, в его контур входят Yadro — российский производитель вычислительной техники, группа компаний «Гарда» — разработчик решений в сфере информационной безопасности.

«Сегодня цифровая инфраструктура — основа устойчивости и эффективности всех отраслей. Сотрудничество с «ИКС Холдингом» открывает нам доступ к проверенным отечественным технологиям и экспертизе, которая поможет усилить наши ИТ-системы и обеспечить высокий уровень информационной безопасности», — отметил генеральный директор ЦИТ РТ Альберт Халяпов.

«ИКС Холдинг объединяет компании, которые закрывают ключевые задачи цифровой трансформации — от инфраструктуры и обработки данных до информационной безопасности. Для нас важно выстраивать партнерства с технологически зрелыми регионами, и Татарстан уже неоднократно доказывал свой статус одного из цифровых лидеров страны», — сказал коммерческий директор Yadro Александр Бакулин.

ЦИТ РТ, реализующий ключевые ИТ-проекты региона, заинтересован в использовании российских серверных решений и средств киберзащиты при построении надежной и отказоустойчивой инфраструктуры для укрепления технологической независимости Республики Татарстан.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Хакеры резко помолодели. За массовыми атаками на российские школы стоят их же ученики

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

И так сойдет. Российские компании массово «забывают» проверить свои ИТ-продукты на безопасность, пока в стране утекают данные о гражданах

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Крупный российский ИТ-холдинг вместо ЗиЛа разместится в космическом центре

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще