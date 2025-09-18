«Информзащита»: мошенники использовали новые схемы в единый день голосования

Злоумышленники использовали новые мошеннические схемы, ориентированные на граждан, голосовавших не в своем регионе, на региональных и муниципальных выборах, которые прошли 12-14 сентября. Эксперты «Информзащиты» указывают, что активизация преступников во время электоральных событий является сложившейся тенденцией, которая усиливается из года в год.

Специалисты интегратора зафиксировали несколько схем, с которыми столкнулись граждане в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Все они построены вокруг использования гражданами своего права голосовать в другом регионе.

В первом случае граждане получали письмо на электронную почту якобы от «Госуслуг» с напоминанием о выборах и указанием на возможность голосовать в другом регионе. При переходе по ссылке человек попадал на поддельный сайт государственных сервисов, преступники крали данные и получали доступ к аккаунту жертвы. Имея доступ, злоумышленники могут, например, оформить микрозаем, получить доступ в банковские приложения или украсть чувствительные данные.

В другой схеме жертвы получали письмо от «руководства» компании, в которой работают, с требованием принять участие в выборах, несмотря на прописку в другом регионе. Мошенники присылали ссылки, по которым якобы необходимо зарегистрироваться для участия. Далее, как и в первом случае, преступники крали данные от «Госуслуг».

Был и третий вариант, когда злоумышленники связывались с жертвой от лица правоохранительных органов и сообщали, что человек якобы проголосовал на выборах. Пользуясь недоумением жертвы, преступники оказывали давление, рассказывая про «уголовную ответственность» за факт голосования другого человека от его имени. Чтобы избежать проблем с правосудием, мошенники требовали суммы от 10 до 100 тыс. руб.

По данным «Информзащиты», наиболее пострадавшей группой оказались граждане от 30 до 50 лет, на их долю выпало 76% всех инцидентов. Дело в том, что именно представители этой возрастной группы часто живут в других регионах без прописки, но при этом, в отличие от 20-летних, склонны доверять, когда к ним обращаются якобы от государственных органов или, когда они получают требования от руководства.

В ходе выборов 2024 г., по оценкам интегратора, фиксировалось несколько сотен подобных инцидентов, а на выборах 2025 г. их количество выросло. Это подтверждает устойчивую тенденцию: с каждыми новыми выборами мошенники изобретают новые сценарии давления и обмана, адаптируя их к изменениям в системе голосования и уровню цифровизации.

«В целом среди исследованных нами инцидентов успешными для злоумышленников стали примерно каждый пятнадцатый. Граждане вовремя реагируют и успевают предотвратить самые негативные последствия: сбрасывают разговоры, быстро меняют пароли. Позитивный эффект оказывают предупреждения от «Госуслуг», банков о мошенничестве, которых становится больше и которое становятся заметнее. Однако преступников все равно становится больше, схемы становятся опаснее, а поэтому работа по противодействию им должна быть еще более системной», – сказал директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Кибермошенники всё чаще используют «комбинированные схемы» — одновременно давление (звонки якобы от полиции), социальную инженерию (письма от «руководства» или «комиссии») и технические инструменты (фишинг, поддельные сайты). Такая «многоходовка» позволяет повысить шансы на успех атаки, что делает необходимым постоянное информирование граждан о рисках.

Чтобы не стать жертвой, важно помнить: ни «Госуслуги», ни полиция не рассылают ссылки для «проверки голосования», а любые требования перевести деньги — верный признак мошенничества.