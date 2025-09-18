Innostage заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом

Провайдер киберустойчивости Innostage заключил соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ). Цель партнерства — популяризация информационной безопасности (ИБ) среди студентов и развитие кадрового потенциала Республики Татарстан в этой области. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

КНИТУ входит в число научно-образовательных учреждений, играющих стратегическую роль в развитии инновационной экосистемы региона. Он известен сильными инженерными, технологическими и химическими программами, развивает проекты в области ИТ и готовит специалистов, способных работать на стыке инженерии и цифровых технологий.

В рамках сотрудничества стороны сосредоточатся на разработке образовательных программ и развитии научно-проектной деятельности студентов в сфере информационной безопасности. Также в фокусе: формирование карьерных треков, продвижение образовательных и исследовательских инициатив вуза, а также проведение дней открытых дверей, семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов и других профильных мероприятий.

Innostage также планирует организовать стажировки и производственную практику для студентов КНИТУ на своей площадке. Это позволит молодым специалистам получить практический опыт и углубить знания, повысив свою конкурентоспособность. Кроме того, компания в сотрудничестве с вузом намерена проводить профориентационные мероприятия по ИБ: семинары, лекции и мастер-классы с участием практиков. Innostage готов предложить КНИТУ программы дополнительного образования с использованием платформы «Киберполигон», а также содействовать в подготовке команды университета к участию во «Всероссийской студенческой кибербитве».

«В своей деятельности мы опираемся на передовые технологии и стремимся стать отраслевым ориентиром. Мы активно участвуем в национальных проектах, одной из целей которых является обеспечение безопасности российской экономики. Кибербезопасность и киберустойчивость — неотъемлемые компоненты этого процесса, поэтому мы ожидаем высоких результатов от нашего сотрудничества с Innostage», — сказал ректор КНИТУ Юрий Казаков.

«КНИТУ по праву занимает место среди ведущих российских вузов в области инженерных и химических наук. В университете создана мощная инфраструктура для организации образовательного процесса, ведутся собственные исследования совместно с крупными отраслевыми партнерами. Мы рады начать сотрудничество, которое позволит студентам и научному сообществу КНИТУ получить современный опыт в области информационной безопасности, развить практические навыки и построить успешную карьеру в этой отрасли. Уверен, что совместные проекты, стажировки и образовательные инициативы станут прочной основой для подготовки новых ИБ‑специалистов, востребованных на передовых предприятиях России», — сказал директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage Кирилл Семенихин.

По его словам, сотрудничество с университетом открывает новые горизонты для развития образования в области ИБ, которая является ключевым фактором устойчивости промышленности и бизнеса в цифровую эпоху.

Это первый образовательный проект Innostage в Татарстане. В 2023 г. в Казани открылся Студенческий Security Operation Center (SOC) — первый в России межвузовский центр кибербезопасности для подготовки специалистов. В проекте участвуют Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский федеральный университет (КФУ) и университет «Иннополис». Центр стал основой для повышения уровня информационной безопасности местных вузов и площадкой для практической подготовки ИБ‑специалистов. Аналогичный проекты были также запущены в Нижнем Новгороде и Приморье.