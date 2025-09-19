Эксперты «Нейроинформ» выявили топ-3 мошеннические схемы, применяемые хакерами в начале учебного года

Эксперты компании «Нейроинформ», специализирующейся на анализе и оценке киберрисков, выявили топ-3 мошеннических схемы, активно применяемые хакерами в начале учебного года в сфере образования в России. Злоумышленники выстраивают многоходовые схемы, играя на доверии школьников, родителей и даже преподавателей. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

Специалисты «Нейроинформ» узнали, что в сентябре 2025 г. мошенники начали звонить школьникам, представляясь учителями, и под видом «перевыпуска электронного дневника» выманивают коды из SMS. Дети считают, что оказывают помощь родителям, но на самым деле предоставляют злоумышленникам доступ к сайту госуслуг, приложению клиент-банка или банковским счетам родственников. Используя данную мошенническую схему, злоумышленники уже выманили у школьников несколько сотен тысяч рублей.

Также в зоне риска находятся учителя. В начале учебного года они получают большое количество сообщений в мессенджерах от поддельных «директоров» и «чиновников» с требованием срочно перевести какую-либо сумму на «спецсчет», чтобы избежать проверок. Преподаватели верят злоумышленникам и переводят деньги на счета мошенников. Количество пострадавших от данной мошеннической схемы продолжает расти.

В начале учебного года в России также участились атаки на доверчивых родителей школьников. Злоумышленники взламывают аккаунты педагогов в мессенджерах и социальных сетях и рассылают родителям учащихся фишинговые сообщения с требованием перевести деньги на ремонт школьных помещений. Родители верят, что коммуницируют с реальными учителями своих детей и осуществляют переводы. Помимо этого, хакеры шифруют данные школ и других образовательных заведений и требуют выкуп.

Эксперты «Нейроинформ» рекомендуют всем участникам образовательных процессов сохранять бдительность и не верить сомнительным сообщениям, полученным в социальных сетях. Специалисты советуют быть осторожнее и не переводить деньги по первому требованию, даже если человек представляется сотрудником школы или чиновником. Также не нужно сообщать другим людям в каналах связи коды из SMS, никто не имеет права их спрашивать.

Хакеры постоянно пытаются найти новые изощренные методы, чтобы обмануть людей и воспользоваться их деньгами. Злоумышленники используют любые важные социальные события для построения новых мошеннических схем. Важно проверять всю информацию, которая поступает в мессенджерах и социальных сетях, чтобы не стать жертвой мошенников.