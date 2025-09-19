Интеграция
«Киберпротект» представила новую версию DLP-системы «Кибер Протего»

В новейшем релизе «Кибер Протего 10.7» была реализована интеграция DLP-системы и решения для анализа сетевого трафика EtherSensor российской компании «Микроолап Текнолоджис». Комплексное решение, использующее разные механизмы контроля сетевых коммуникаций, позволяет создать гибридную DLP-систему с разделением политик и подходов к их контролю и единым централизованным архивом событий и инцидентов.

Схема работы комплексного решения выглядит следующим образом: агенты «Кибер Протего» обеспечивают контроль локальных устройств и каналов сетевых коммуникаций, доступных на рабочих станциях пользователей, как для задач мониторинга, так и предотвращения утечки данных для определенного политиками безопасности круга пользователей. В то же время EtherSensor анализирует сетевой трафик на уровне периметра сети, обеспечивая мониторинг групп с открытым доступом к сетевым каналам. Выделенные из сетевого трафика события и теневые копии данных передаются с решения EtherSensor на кросс-платформенный сервер управления «Кибер Протего» в многопоточном режиме через REST API, что в совокупности с данными, получаемыми с DLP-агентов, формирует единый централизованный архив событий с возможностью их просмотра и сводного анализа в веб-консоли DLP-системы.

«Интеграция с EtherSensor в новой версии «Кибер Протего 10.7» позволят поднять на новый уровень инструменты противодействия утечкам данных для наших заказчиков. Благодаря всестороннему анализу трафика у администраторов появляются расширенные возможности анализа инцидентов, основанного на данных, полученных из разных источников, при этом не исключается возможность предотвращения передачи конфиденциальных данных», — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект».

«Кибер Протего» — универсальное решение, которое обеспечивает комплексную защиту от утечки данных с компьютеров, серверов и из виртуальных сред организаций. Широкий арсенал методов контроля передаваемых и хранимых данных позволяет эффективно решать задачи предотвращения утечки информации, мониторинга операций передачи конфиденциальных данных и обнаружения нарушений политики их хранения.

