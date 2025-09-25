Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Лаборатория Касперского» и «Атом» создали новую технологию авторизации

«Лаборатория Касперского» и «Атом» создали новую технологию авторизации. Разработка позволяет разграничивать права на уровне приложений, что обеспечивает защиту потока данных, а также корректную работу автомобиля с учётом требований безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Многие функции «Атома» — от мультимедиа до элементов управления дверями и климат-контролем — контролируются одним электронным блоком через единый интерфейс. Это открывает пользователям доступ к каталогу онлайн-сервисов, а разработчикам — даёт возможность создавать собственные приложения для экосистемы «Атома».

Перед партнёрами стояла задача обеспечить безопасность электромобиля от вредоносных приложений в информационно-развлекательной системе. При этом важно было сохранить возможность управлять автомобилем через надёжные и проверенные программы. В результате совместными усилиями компаний была разработана уникальная технология авторизации, позволяющая безопасно пользоваться сторонними приложениями на головном устройстве.

«Мы создаём автомобиль, который работает как мобильная операционная система: платформа с открытым API, где любой разработчик может предложить новую услугу или функцию. Ключевым достижением стало внедрение уникальной на рынке технологии разграничения прав на уровне приложений. Благодаря совместной разработке с „Лабораторией Касперского” на одном электронном блоке безопасно соседствуют как доверенный софт, отвечающий за критические операции, так и сторонние программы», — сказал Булат Рахимбердиев, директор департамента информационных технологий бренда «Атом».

«Вместе с командой «Атома» мы разработали уникальную технологию, которая позволяет сохранить баланс между безопасностью и новым пользовательским опытом — взаимодействием с информационно-развлекательными системами автомобиля. Инновация даёт возможность автопроизводителям сохранять контроль над критически важными приложениями при расширении функциональности за счёт сторонних разработчиков. Это решение открывает путь к созданию по-настоящему „умных” и одновременно защищённых транспортных средств. Мы уверены, что подобный подход в ближайшие годы станет стандартом для всей отрасли», — сказал Андрей Карабань, главный технологический эксперт отдела разработки автомобильных решений на базе KasperskyOS.

