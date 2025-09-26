Интеграция
«Домклик» усиливает защиту контейнерной разработки и эксплуатации приложений с помощью Kaspersky Container Security

«Домклик», сервис «Сбера» в сфере недвижимости, внедрил решение Kaspersky Container Security в рамках защиты DevOps-процессов. Это позволило компании улучшить защищённость контейнерных сред — от проверки образов и конфигураций до мониторинга и предотвращения киберугроз в процессе эксплуатации приложений.

Предпосылками для укрепления безопасности контейнерных сред и поиска комплексного решения в компании стали рост рабочих нагрузок, повышение требований к стабильности сервисов и усложнение киберугроз, нацеленных на DevOps-процессы. В инфраструктуре «Домклик» уже использовались решения «Лаборатории Касперского» для защиты конечных точек, почтового и веб-трафика. Многолетний опыт сотрудничества стал одним из факторов в пользу технологий от проверенного вендора.

Kaspersky Container Security обладает широкой функциональностью, в частности поддерживает встраивание в процесс разработки, поведенческий анализ контейнеров, предотвращение нелегитимных активностей в режиме реального времени, автоматическую инвентаризацию ресурсов, а также проверку на соответствие образов и среды оркестрации стандартам и лучшим практикам ИБ. Преимуществом при выборе Kaspersky Container Security стали открытый API, широкие возможности по интеграции с внутренними системами, а также адаптивность для работы под высокой нагрузкой.

«Ранее мы использовали open-source-продукты для защиты контейнерной среды, но с ростом масштабов контейнерных кластеров и требований к их надёжности мы столкнулись с ограничениями этих решений. Переход на Kaspersky Container Security позволил нам не только решить вопросы высокой нагрузки и особенностей инфраструктуры, но и значительно усилить защиту CI/CD-процессов без потерь в TTM. Отдельно хочу отметить вовлечённую и экспертную поддержку со стороны специалистов „Лаборатории Касперского“ на всех этапах внедрения», — сказал Андрей Лагоденко, директор по кибербезопасности «Домклик».

«Контейнерная безопасность — это не просто техническая задача, а часть общей устойчивости любого бизнеса. Без прозрачности процессов в инфраструктуре невозможно защитить ни клиентские данные, ни логику сервисов. Благодаря автоматизации и удобным инструментам контроля Kaspersky Container Security позволяет командам наших клиентов сосредоточиться на развитии своих продуктов, поддерживая высокий уровень защиты данных и снижая риски для бизнеса», — сказал Леонид Кудряшов, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Container Security.

