Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интернет
|

Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак

95% компаний не рассматривают геофильтрацию как единственный критерий защиты от DDoS-атак. К такому выводу пришли эксперты Servicepipe в ходе опроса российских компаний, обращающихся к ним за защитой от DDoS-атак.

«Если в начале 2022 г. большинство компаний блокировали DDoS-атаки преимущественно по географическому признаку, то в 2025 г. этот способ уже неактуален. Приходящие к нам за защитой компании либо вообще не имеют никакой защиты от атак — и тогда страна происхождения ботнета не имеет значения, — либо используют комплексные решения, где геофильтрация — лишь один из множества факторов, и далеко не главный. Гораздо большее значение для эффективного противодействия DDoS-атакам имеют поведенческие сигнатуры, анализ протоколов, нагрузка на инфраструктуру и дополнительные методы выявления нетипичных сценариев атак, — отметил заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков. — Именно поэтому география ботнета никак не влияет на успешность противостояния атакам: гео может быть первым эшелоном защиты, но далеко не единственным. Доля компаний, которые на сегодняшний день полагаются на геофильтрацию, по нашим оценкам, составляет не более 5%».

Эксперт подчеркнул, что в последнее время нередки случаи, когда DDoS-атака имеет явные признаки недобросовестной конкурентной борьбы, но при этом трафик может идти из-за рубежа.

Даниил Щербаков напомнил, что в недавнем исследовании Fortinet отмечалось: в последнее время преступники действуют «без границ», и атаки идут с IP-адресов, зарегистрированных по всему миру. Эти данные больше не отражают реальную географию организаторов атак. Из этого следует, что для практической киберзащиты страна по IP — лишь один из факторов, которому нельзя полностью доверять при принятии решений об уровне риска, необходимости блокировки или реагировании на инцидент.

«И тот факт, что отечественный бизнес и сервис-провайдеры защиты от DDoS-атак это понимают, и защита больше не ориентируется исключительно на гео — позитивный момент», — отметил эксперт.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Взломаны конфиденциальные репозитории Red Hat. Украдены данные 28000 проектов

Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще