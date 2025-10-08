Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Wellsoft интегрировала платформу управления недвижимостью с системой бесключевого доступа SmartAirkey

Компания Wellsoft, разработчик программных решений для девелоперов и управляющих компаний, объявила о завершении интеграции своей платформы Wellsoft Elements с системой контроля и управления доступом SmartAirkey.

Партнерство направлено на создание комплексных цифровых решений для жилых комплексов от «комфорт» до «премиум» класса, что позволяет застройщикам значительно повысить привлекательность объектов на рынке и предложить жителям инновационный уровень комфорта.

Система SmartAirkey позволяет реализовать концепцию бесключевого доступа «свободные руки» (hands-free). Достаточно иметь смартфон с установленным мобильным приложением жителя — все двери, шлагбаумы и ворота будут открываться автоматически по приближению пользователя. Это особенно актуально для семей с детьми, владельцев автомобилей и всех, кто ценит удобство и современные технологии.

«Теперь покупатели квартир могут получить не просто недвижимость, а готовую технологичную среду для жизни, где для доступа на территорию ЖК, в подъезд, на паркинг и в другие зоны не нужны ключи, брелоки или карточки. Это формирует образ ЖК будущего уже сегодня, что напрямую влияет на лояльность покупателей и скорость продаж», — отметил Даниил Байгозин, генеральный директор компании Wellsoft.

Интеграция позволяет через единую платформу Wellsoft Elements управлять цифровыми ключами жильцов. Данные о собственнике автоматически передаются в систему SmartAirkey, которому сразу же выдаются соответствующие права доступа. Это не только дает жителю уникальный цифровой сервис, но и повышает общий уровень безопасности на объекте.

Система легко интегрируется с существующим оборудованием. Для застройщика это означает гибкость при оснащении объекта: платформу можно внедрить как на этапе строительства, так и позднее.

Новое решение уже вызвало интерес у крупных игроков рынка, утверждают в Wellsoft. В конце текущего года оно будет запущено в одном из жилых комплексов Челябинска.

