Eastwind внедрил EW SMS Firewall в сеть с нестандартной архитектурой

Компания Eastwind завершила проект по внедрению антифрод-решения EW SMS Firewall в сеть африканского телеком-оператора. Особенность проекта — нестандартная архитектура: передача сообщений в сети осуществлялась с помощью Apache Kafka вместо традиционного SS7-протокола. Об этом CNews сообщили представители Eastwind.

В конце 2023 г. SMS-провайдер, участвующий в проекте с оператором из Мозамбика, искал решение класса SMS Firewall для блокировки нелегального A2P-трафика. На тот момент у оператора не было подобных систем, а его архитектура требовала нестандартного подхода. Eastwind стал одним из немногих вендоров, согласившихся кастомизировать продукт под Apache Kafka.

Компания не только адаптировала EW SMS Firewall под брокер сообщений, но и предоставила услуги в формате Managed Services — специалисты Eastwind полностью управляют антифрод-системой, включая настройку фильтров и контроль за входящим SMS-трафиком.

С января 2024 г. Eastwind является технологическим партнером проекта и обеспечивает работу решения в сети оператора. Интеграция с Apache Kafka позволила использовать EW SMS Firewall как для Kafka, так и для SS7, сделав продукт универсальным.

Благодаря блокировке серого трафика легальный A2P-трафик в сети оператора увеличился до 50 тыс. сообщений в день, а позже — до более 60 тыс. Это превышает целевые показатели, необходимые для рентабельности проекта.

EW SMS Firewall также решает другие задачи: защита от спама – система анализирует отправителя, текст и параметры сообщений, блокируя подозрительные SMS; безопасность сети – решение защищает от атак, таких как SMS-флудинг и SMS-спуфинг.