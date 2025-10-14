DLP-система «СёрчИнформ КИБ» интегрирована с системой управления процессами ИБ Securitm

«СёрчИнформ» и Securitm представили готовое решение для автоматизации контроля требований регуляторов. Компании завершили интеграцию DLP-системы «СёрчИнформ КИБ» и системы управления ИБ Securitm. Совместно продукты позволяют в режиме реального времени оценивать защищенность данных от утечек, автоматизируют аудит ИБ-инфраструктуры и формируют необходимую отчетность для ФСТЭК России и Роскомнадзора.

Securitm подключается к «СёрчИнформ КИБ» через API и собирает детальную информацию о состоянии инфраструктуры. Система отслеживает статус работы агентов DLP, выявляя компьютеры без защиты — потенциальные каналы утечки. Также анализирует данные о пользователях, установленном ПО и потенциальных уязвимостях в нем.

Securitm автоматически обрабатывает эти данные и объединяет их с информацией из других источников. Благодаря этому ИБ-специалист может оценить состояние элементов инфраструктуры по количеству связанных с ним рисков и по его значимости для бизнес-процессов компании.

В Securitm формируется единая цифровая модель для контроля ключевых метрик безопасности, учета сертификатов СЗИ и аудита программного обеспечения. Система автоматически готовит отчеты для регуляторов, обеспечивая соответствие требованиям регуляторов по защите ПДн, КИИ и ГИС, а также других нормативов по информационной безопасности. Автоматизация процессов позволяет мгновенно реагировать на инциденты и ставить корректирующие задачи без участия специалистов.

Вендоры планируют расширить интеграции. «СёрчИнформ КИБ» и «СёрчИнформ SIEM» будут предоставлять в Securitm информацию о найденных инцидентах. Это даст специалистам по ИБ полную картину безопасности: от оперативных событий до стратегического управления рисками. Такой подход ускорит расследование инцидентов и упростит подготовку отчетов для проверяющих органов.