InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с решением Docs Security Suite

Российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных ГК InfoWatch и российский разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group заключили соглашение о технологическом партнерстве. Компании успешно завершили совместное тестирование своих продуктов и объявляют о совместимости DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и платформы Docs Security Suite. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Интеллектуальная DLP-система InfoWatch Traffic Monitor – усовершенствованный инструмент для предотвращения утечек, обнаружения и устранения угроз информационной безопасности. Функционирует на базе технологий контентного анализа и обработки больших объемов информации с помощью технологий искусственного интеллекта.

Docs Security Suite – решение, обеспечивающее комплексную защиту конфиденциальной информации и безопасность на различных этапах жизненного цикла документа. Продукт осуществляет маркирование и шифрование документов множества форматов, расположенных в различных местах хранения. DSS позволяет разграничить права доступа к документам, ограничить действия пользователей при работе с ними и фиксировать различные действия с привязкой к дате, времени, пользователю, рабочей станции и т.д.

С помощью скрытых и видимых меток конфиденциальности в документах, решение позволяет разделить информацию в организации на определенные категории: открытая или конфиденциальная информация, персональные данные, банковская тайна. Система предоставляет возможность создавать любые другие метки конфиденциальности, настраивать их и организовывать к ним доступ в соответствии с политикой ИБ организации. Состав меток определяется администратором (офицером ИБ).

Сервер управления DSS получает информацию о событиях, связанных с процессом электронного документооборота организации. Для повышения степени защиты эффективнее использовать продукт совместно с DLP-системой, которая следит за периметром.

InfoWatch Traffic Monitor может предоставлять в DSS вариант категорирования документа по результатам его контент-анализа и также может быть настроен таким образом, что позволит автоматически реагировать на метки конфиденциальности документов для дополнительного контроля и предотвращения их утечки. Интеграция DLP-системы с решением DSS многократно повышает точность реагирования на метки в документах MS Office, ODF и PDF.

«Взаимодействие двух решений обеспечивает многоуровневую защиту конфиденциальных данных, автоматизирует применение политик безопасности и предоставляет дополнительные возможности более точного контроля доступа и мониторинга», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

«Интеграция InfoWatch Traffic Monitor и DSS позволит снизить вероятность утечек конфиденциальной информации, связанных с человеческим и техническим фактором. Ограничение доступа к документам, мониторинг нелегитимных действий сотрудников, маркирование и шифрование файлов — все это позволяет предотвращать возможные финансовые и репутационные потери», — отметил Алексей Сафранович, владелец продукта DSS компании Crosstech Solutions Group.