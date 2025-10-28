Major Logistics прошла оценку защищенности с F6 Cyber Identity Index

Компания Major Logistics, российский оператор транспортно-логистических услуг, провела оценку уровня защищённости цифровой инфраструктуры с помощью решения F6 Cyber Identity Index. Итоги анализа подтвердили высокий уровень зрелости компании в сфере кибербезопасности и определили приоритеты для дальнейшего выстраивания защиты от актуальных киберугроз.

Ежегодно Major Logistics выполняет более 2 млн отгрузок, логистическая сеть компании охватывает 5,5 тыс. населённых пунктов России. Разветвлённая цифровая инфраструктура, включающая 19 интегрированных ИТ-систем и широкую сеть партнёров, требует постоянного контроля над киберрисками для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Несмотря на выстроенную многоуровневую систему защиты от кибератак — SOC, EDR-агенты, межсетевые экраны, DRP и DR (Disaster Recovery), процедуры резервного копирования и реагирования на инциденты — руководство компании решило получить объективную оценку эффективности защиты.

F6 Cyber Identity Index — это новый аналитический инструмент, позволяющий оценить уровень внешней цифровой защищенности компании глазами атакующих. Индекс от F6 оценивает уровень цифровой устойчивости компании по восьми ключевым направлениям: инфраструктурные уязвимости, сетевая безопасность, SSL/TLS, DNS и доменные настройки, почтовая безопасность, утечки данных, вредоносная активность, даркнет и упоминания бренда. Каждое направление напрямую влияет на устойчивость бизнеса, финансовые показатели и доверие клиентов.

По итогам оценки Major Cargo Service получила 66 баллов из 100, что соответствует уровню BB — зрелая и управляемая модель безопасности. Серьёзных уязвимостей не выявлено: внутренние процессы функционируют стабильно, инфраструктура контролируется, реагирования на инциденты отлажены. Индекс выявил лишь точечные зоны развития — устаревшие версии ПО, ошибки конфигураций и отдельные открытые сервисы подрядчиков.

«Индекс позволяет увидеть компанию глазами внешнего мира. Это не аудит, а зеркало, которое показывает, где реальные риски и как ими управлять. Для нас это инструмент, подтверждающий правильность курса и дающий аргументы для руководства», — отметил Алексей Степанов, CTO Major Logistics.

Полученные данные позволили руководству компании принять взвешенные управленческие решения, направленные на повышение эффективности защиты и оптимизацию инвестиций в ИБ. Для закрепления результата Major Logistics планирует повторную оценку через 3–6 месяцев, чтобы зафиксировать динамику и подтвердить эффект внедрённых мер.

«Опыт Major Logistics — первой российской компании, прошедшей оценку с помощью CII, демонстрирует, что крупный бизнес в России переходит от реактивного подхода к управлению киберустойчивостью к проактивному, — сказал Евгений Чунихин, бизнес-руководитель направления Threat Intelligence компании F6. — F6 Cyber Identity Index становится новым стандартом оценки зрелости цифровой защиты — инструментом, который помогает компаниям понимать, насколько они готовы к атакам, проверкам партнёров и требованиям регуляторов. Для бизнеса уровня Major Logistics индекс становится индикатором зрелости и прозрачности, а для рынка — ориентиром цифровой устойчивости, измеряемой и управляемой на уровне совета директоров».

Индекс кибербезопасности имеет практическую ценность для CTO и ИБ-команд, поскольку помогает в режиме реального времени выявить слабые места и уровень киберрисков, определить приоритеты развития и формировать стратегию кибербезопасности.