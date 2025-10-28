Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Решение Bi.Zone Mail Security получило сертификат совместимости с RuPost

Теперь Bi.Zone Mail Security можно использовать совместно с RuPost — российской корпоративной почтовой системой от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

RuPost позволяет перейти на российское почтовое решение. Сервер отличается простотой установки, сохраняет полную совместимость со всеми популярными клиентами и поддерживает всю необходимую функциональность для корпоративной коммуникации.

Bi.Zone Mail Security помогает компаниям любого размера повысить уровень почтовой защиты от фишинга, спама, вредоносных вложений и атак с применением ИИ. Решение позволяет централизованно настраивать политики безопасности для нескольких организаций или филиалов. Это актуально для компаний с разветвленной структурой, которые используют несколько серверных систем RuPost.

Оба продукта включены в реестр российского ПО Минцифры России, а их внедрение в ИT-инфраструктуру не требует дополнительных усилий.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности, Bi.Zone: «Корпоративная почта остается одним из самых востребованных каналов для бизнес-коммуникаций, но вместе с тем — одним из самых уязвимых. Интеграция Bi.Zone Mail Security с RuPost позволяет компаниям защитить переписку сотрудников и партнеров без усложнения их повседневной работы. Объединив российские технологии, мы делаем корпоративные коммуникации более защищенными и управляемыми для бизнеса».

Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост»: «Систему RuPost используют организации из самых разных отраслей, поэтому для нас важно, чтобы решения, с которыми она работает, были гибкими и безопасными. Интеграция с Bi.Zone Mail Security расширяет защиту корпоративной почты и помогает компаниям поддерживать стабильную и безопасную работу».

В сентябре 2025 г. вышла обновленная версия Bi.Zone Mail Security 2.9.0. В нее добавили ИИ-модель, которая выявляет в письмах призывы к действию. Bi.Zone также улучшила защиту от утечек корпоративных данных с помощью новых методов фильтрации, которые предотвращают пересылку писем с вложениями на внешние публичные почтовые адреса.

Все эти функции доступны клиентам корпоративной почтовой системы RuPost при совместном использовании с Bi.Zone Mail Security.

