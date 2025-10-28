RooX UIDM трансформирована в платформу: единый подход к управлению доступом

Компания RooX объявила о новом этапе развития своей системы управления доступом RooX UIDM. Из продукта она преобразована в платформу, которая объединяет ключевые направления — IAM, IDM и MFA — в единой архитектуре. На базе платформы доступна линейка продуктов для сотрудников и внешних пользователей. Платформа также поддерживает глубокую кастомизацию и самостоятельную доработку вне зависимости от вендора.

Эта трансформация стала результатом анализа актуальных потребностей крупных и средних компаний, а также изменений в отрасли, которые произошли за несколько последних лет. Сегодня управление доступом невозможно эффективно реализовывать в виде разрозненных решений. Поддержка IAM и IDM как отдельных продуктов ведёт к избыточной сложности и высоким затратам. Новый подход RooX UIDM устраняет этот барьер: компании получают целостную платформу, способную закрыть весь спектр задач — от многофакторной аутентификации и обеспечения защиты приложений до управления учётными записями и правами доступа.

Особое внимание уделено гибкости и кастомизации. Платформа открыта для доработки силами заказчика: можно адаптировать пользовательский и административный интерфейсы; настраивать сценарии аутентификации и самообслуживания; управлять обработчиками событий жизненного цикла учётных записей и сессий; добавлять модули интеграции; формировать собственные политики авторизации.

Для упрощения этих задач RooX предоставляет готовые интеграционные API, систему подключаемых пользовательских сценариев и выделенных точек расширения (SPI), что позволяет ускорить внедрение и интеграцию. При этом компании не оказываются технологически привязаны к вендору — RooX готова поддерживать клиентов консультациями по технологиям и вопросам безопасности, но даёт им свободу самостоятельной работы.

На базе платформы создана линейка решений, ориентированных на разные сценарии: для управления доступом сотрудников: простое решение RooX UIDM Base для запуска SSO и MFA, единая точка доступа сотрудников RooX UIDM Pro, комплексная автоматизация управления доступами RooX UIDM Enterprise; для управления доступом внешних пользователей: многофакторная аутентификация в сервис для клиентов RooX UIDM CIAM и централизованный сервис аутентификации и авторизации для зрелых команд RooX UIDM CIAM++.

Эти продукты позволяют компаниям разного масштаба — от средних до крупнейших корпораций — решать задачи управления доступом с учётом специфики и требований бизнеса.

«Сегодня компании ищут не просто готовые решения, а гибкие платформы, которые можно адаптировать под свои процессы. RooX UIDM стала именно такой платформой: мы объединяем IAM, IDM и MFA, убираем избыточность и даём клиентам свободу доработки. Это делает управление доступом быстрее, проще и безопаснее», — отметил генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

Платформа RooX UIDM разработана в России и развивается внутри страны, что обеспечивает независимость от внешних поставщиков и позволяет быстро адаптироваться к требованиям безопасности и локальному рынку. Для крупных компаний и государственных организаций это означает прогнозируемость, поддерживаемость и отсутствие рисков санкционных ограничений и вредоносного кода.