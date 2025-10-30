Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ

«Гарда» провела интеграцию решений «Гарда Anti-DDoS» и «Гарда WAF». Она позволяет заказчикам быстрее реагировать на кибератаки за счет автоматизированного обмена данными между системами. Вместо ручной настройки или дублирования действий администраторы получают прозрачный процесс, при котором защита веб-сервисов работает согласованно и с минимальной нагрузкой на инфраструктуру.

Новый механизм взаимодействия защитных систем снижает сетевую нагрузку, исключает избыточные проверки и позволяет точнее управлять фильтрацией. В результате клиенты получают более предсказуемую работу защиты и могут быстрее адаптироваться к изменению характера атак.

Теперь «Гарда Anti-DDoS» принимает запросы от «Гарда WAF» на включение IP-префиксов в «белый» или «черный» список по API, с указанием точного интервала времени фильтрации. Его продление или снятие с фильтрации происходит автоматически при обновлении запроса.

Такая интеграция особенно важна для крупных компаний, когда необходимо получить согласованный контур защиты, который легко встроить в существующую инфраструктуру.

«Мы видим, что заказчики ценят не только уровень защиты, но и удобство управления. Интеграция Anti-DDoS и WAF через API обеспечивает контроль и предсказуемость работы защитных решений, снижая нагрузку как на специалистов, так и на СЗИ. Для нас важно, когда технологии работают так, чтобы о них вспоминали только при необходимости, а не тратили время на рутину», ‒ отметил Александр Самохвалов, руководитель продукта «Гарда WAF».

