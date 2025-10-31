Подтверждена совместимость UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro «Группы Астра»

Компания UserGate и «Группа Астра» подтвердили совместимость межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW и службы каталога ALD Pro. Испытания были проведены на специально стенде и показали, что при развертывании обоих продуктов и проведении настройки они обеспечивают уверенное взаимодействие, полную совместимость и корректную работу. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ALD Pro — программный комплекс для управления ИТ-инфраструктурой предприятия, реализованной на базе Astra Linux. Он обеспечивает централизованное управление учетными данными пользователей, групповыми политиками, используется для делегирования полномочий системным администраторам отдельных зон инфраструктур крупных предприятий. ALD Pro служит единой точкой сквозной аутентификации пользователей, может использоваться для автоматического развертывания таких сервисов, как файловый SMB-сервер, IPP-сервер печати, DHCP и др.

UserGate NGFW — флагманский продукт компании UserGate. Это межсетевой экран следующего поколения для защиты сетей любого формата и размера от угроз благодаря максимальной видимости событий безопасности. Является первым устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран. NGFW внесен в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России и соответствует требованиям к четвертому уровню доверия.

«Межсетевой экран нового поколения должен обеспечивать защиту инфраструктур вне зависимости от того, какие технологии используются для их создания. Поэтому подтверждение совместимости UserGate NGFW и ADL Pro, одной из самых популярных и распространенных служб каталога на российском рынке, имеет принципиальное значение и для нашей компании, и для многочисленных заказчиков, которые, проводя программы импортозамещения, стремятся использовать лучшие российские разработки. Уверенное и эффективное взаимодействие NGFW со службой каталога гарантирует компании надежную защиту ее инфраструктуры от широкого спектра киберугроз», — сказала Наталья Зенина, руководитель отдела по работе с партнерами UserGate.

«UserGate — ведущий российский разработчик межсетевых экранов. Продукты компании широко используются заказчиками, так что совместимость с UserGate NGFW стала фактически обязательным условием для софта, обеспечивающего работу программной инфраструктуры предприятия. Проверка совместимости ALD Pro и UserGate NGFW была нашей общей инициативой, а поводом к проведению этой процедуры стали многочисленные запросы заказчиков, которые при построении и развитии своих инфраструктур стремятся использовать лучшие отечественные программные решения», — сказал Михаил Садовский, менеджер департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».