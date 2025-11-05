Кузбасские компании подверглись DDoS-атакам меньше остальных в Сибири

МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь 2025 г. компания выявила и заблокировала почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным направления кибербезопасности МТС RED Security, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г. На организации Сибири за это же время было направлено 13% от общего объема инцидентов в регионах.

Самая мощная DDoS-атака в федеральном округе в пике достигла 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 72 часов подряд. Это один из самых высоких показателей по всей России.

В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы ИТ, телекоммуникаций и промышленности. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты RED Security отметили рост атак на организации финансового, а также впервые – гостиничного сектора. Последнее особенно характерно для Республики Алтай и связано с быстрым развитием туризма в этом регионе.

«Кемеровская область не подвергается такому количеству хакерских атак, как другие сибирские регионы. Однако в свете наметившегося тренда – повышенное внимание киберпреступников к сфере гостеприимства – мы бы рекомендовали региональному бизнесу, занятому в туризме, уделить больше внимания защите информационных систем», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.