«Лаборатория Касперского» выяснила, каких ИТ-специалистов чаще всего ищут в даркнете

Команда Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировала рынок найма в даркнете. Для этого специалисты изучили 1722 объявления с вакансиями и резюме, опубликованных на теневых форумах за два года. Объявления направлены на пользователей из России. Согласно исследованию, в январе 2025 г. по сравнению с январём 2023 г. доля таких публикаций выросла вдвое.

Эксперты компании предупреждают: злоумышленники могут искать в даркнете специалистов для разработки вредоносного кода или реализации мошеннических схем. Анализ публикаций показал, что 71% соискателей не указали желаемый профиль — то есть рассматривают любые варианты. Именно такие кандидаты могут представлять особый интерес для злоумышленников.

Среди ИТ-специалистов в даркнете наиболее востребованы разработчики — 53% (от количества ИТ-вакансий), а также те, кто проводит кибератаки (26%).

«Люди могут искать работу в даркнете по разным причинам. Некоторые надеются, что смогут быстрее найти её — полагая, что в даркнете не так важны формальные критерии, например наличие диплома, что не придётся долго проходить собеседования и ждать финального решения. Кто-то рассчитывает, что получит более высокую зарплату. Однако работодатели на легальном рынке труда способны предложить хорошие условия — в том числе и высокий доход. При этом права специалиста будут защищены трудовым законодательством, и он избежит множества рисков — например, случайно стать соучастником незаконной деятельности. И хотя средний возраст соискателей в найденных нами объявлениях — 24 года, встречаются и более молодые кандидаты, которые могут не осознавать все возможные последствия своих действий», — сказала Александра Федосимова, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: критически относиться к предложениям «лёгкого заработка», особенно в Telegram и других мессенджерах, а также на малоизвестных форумах; отслеживать вакансии на официальных ресурсах компаний; несовершеннолетним — сообщать о любых подозрительных сообщениях взрослым, даже если предложение кажется очень выгодным; родителям — обсуждать с детьми, как они могут применить свои навыки, помочь найти подработку, подходящую для их возраста; организациям: внедрять инструменты для мониторинга цифрового следа, в том числе в даркнете, чтобы своевременно выявлять киберугрозы; предоставлять SOC-командам доступ к свежей информации о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников.