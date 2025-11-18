Приглашаем на сессию «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC» на SOC Forum 2025

19 ноября в рамках SOC Forum 2025 пройдет сессия «VOC: применение современных платформ VM в процессах SOC».

Традиционный SOC эволюционирует: вместо реакции на инциденты фокус смещается на проактивный поиск угроз и устранение уязвимостей ещё до срабатывания алертов. VOC (Vulnerability Operations Center) позволяет внедрить стратегический подход к управлению уязвимостями и конфигурациями платформ, основанный на точной модели активов и тесно связанный с задачами бизнеса и борьбой с теневым ИТ.

В сессии примут участие:

Они обсудят:

как изменился традиционный процесс Vulnerability Management (VM);

как процесс Asset Management (AM) помогает компаниям в работе с тысячами страниц отчётов об угрозах;

как оценивают критичность уязвимостей вендоры, заказчики и поставщики услуг;

как появилась новая услуга управление уязвимостями и как правильно её упаковать;

какие функции можно реализовать, чтобы повысить киберустойчивость;

как строить интеграции, объединить данные и команды ИБ и ИТ.

Также в ходе мероприятия прозвучат доклады Артёма Грибкова и Данилы Луцива.

Модератор сессии — Аркадий Глушенков, ИТ-редактор «Телеканала РБК».

Время проведения сессии 13.30-14.30.

Место проведения — SOC Forum 2025, Тимирязев центр, Москва, Верхняя аллея, 6с1, зал 2.

