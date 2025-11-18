Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

«СберТех» и «АТ Консалтинг» предложат комплекс решений для управления и защиты конфиденциальных данных

ИТ-компания «АТ Консалтинг» (входит в «Росатом») и разработчик программного обеспечения «СберТех» подтвердили совместимость решения «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» с системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB и операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Использование этих отечественных решений в связке позволит клиентам надежно защищать конфиденциальные данные даже в условиях высоких нагрузок и при эксплуатации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Компании успешно протестировали комплексную работу своих решений. С помощью «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» от «АТ Консалтинг» были успешно реализованы важные сценарии управления конфиденциальными данными — создание, обновление и уничтожение ключей — в СУБД Platform V Pangolin DB от «СберТеха». Тестирование проводилось на специализированном оборудовании под управлением ОС Platform V SberLinux OS Server, также разработанной «СберТехом». Благодаря комплексному применению продуктов СУБД способна стать основой для хранения и обработки секретных данных и вместе с операционной системой обеспечить высокую результативность, отказоустойчивость, доступность и масштабируемость решения «АТ Консалтинг».

Программные продукты «СберТеха» и «АТ Консалтинг» зарегистрированы в реестре российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России по 4 уровню доверия. Это означает, что решения отвечают требованиям регулятора к средствам защиты информации и могут совместно использоваться в высоконагруженных и критически важных системах.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «СберТех» развивает партнерство с ведущими представителями отечественной ИТ-отрасли. Такие проекты не только поддерживают стратегию импортозамещения, но и создают основу для дальнейшего развития совместных технологий, способных обеспечить независимость и устойчивость ИТ-инфраструктуры государственных и корпоративных заказчиков».

Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг», сказал: «Мы развиваем продуктовое направление «ЦУП 2.0», уделяя особое внимание его совместимости с ключевыми отечественными разработками. Совместное тестирование с продуктами «СберТеха» показало, что российские компании могут успешно объединять экспертизу и создавать решения, полностью соответствующие требованиям современного рынка».

«ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» — решение для безопасного хранения и распространения секретов (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и пр.), а также для контроля за использованием доступов в сложных, высоконагруженных ИТ-инфраструктурах.

Platform V Pangolin DB — реляционная система управления базами данных, представляющая собой специальную сборку PostgreSQL с более чем 80 доработками для повышения производительности, безопасности, удобства разработки и сопровождения сервисов. Надежность и эффективность СУБД доказываются эксплуатацией в крупнейших компаниях России из различных отраслей экономики.

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система корпоративного уровня для создания безопасной, отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт успешно закрывает потребности клиентов в инфраструктурном ПО и сегодня обеспечивает работу более 250 тыс. серверов. ОС зарегистрирована в реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместима со многими популярными программными и аппаратными инструментами отечественных поставщиков.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Samsung встроила в свои смартфоны израильское шпионское ПО. Удалить его невозможно

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Хакеры вспомнили древнюю технологию, которая старше, чем Linux. Ее используют для взлома Windows

Китай приговорил к смерти главарей империи интернет-мошенников

Упорный злоумышленник проталкивает вредоносы в реестры VSCode, Добился десятков тысяч скачиваний

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще