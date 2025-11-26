Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

F6 и RuStore: средняя сумма ущерба от мошеннических атак выросла на 66% к «Черной пятнице»

Накануне ежегодной распродажи «Черная пятница» эксперты из F6 и RuStore отметили заметное увеличение активности мошенников, распространяющих вредоносные мобильные приложения через сторонние источники. Перед сезоном распродаж (акции ко Всемирному дню шопинга 11 ноября и активности, приуроченные к «Черной пятнице») в октябре 2025 г. средний чек — сумма, которую в среднем мошенники похищают за раз у одной жертвы — составил 15 454 руб., что на 66% выше предыдущего месяца. Об этом CNews сообщили представители F6.

«В преддверии крупных распродаж мошенники активизируются, увеличивая суммы преступлений и разрабатывая все более изощренные вредоносные приложения, — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. — Пользователям важно сохранять бдительность: загружать приложения только из официальных магазинов, например, RuStore, и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не разглашать личные данные, даже если запросы выглядят весьма убедительными».

Преступники используют весь арсенал современных методов: от сложных вредоносных программ, маскирующихся под популярные и легальные приложения, до целевых фишинговых рассылок.

«Готовясь к “Черной пятнице”, ритейлерам важно не только сосредоточиться на маркетинге и рекламе, но и обеспечить надежную защиту официальных каналов и бренда от интернет-мошенников. Даже если ваш бренд пока не привлекал внимания преступников, меры по защите цифровых активов должны быть приняты — с каждым годом растет не только средний чек от мошенничества, но и количество атак на один бренд. И накануне распродаж “Черной пятницы” активность злоумышленников вырастает в разы, и они могут попытаться использовать ваш бренд в незаконных коллаборациях», – сказал Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.

Чтобы минимизировать риски потерь в периоды пиковых киберугроз эксперты также рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию и SMS-оповещения в банковских приложениях, в случае подозрений на мошенничество немедленно блокировать счета через горячие линии.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рейтинг кибербезопасности отечественных СУБД общего назначения 2025

Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете

Черная пятница в «Пассворке»: скидка 50% на корпоративный менеджер паролей

В России действует группировка, похищающая видеокарты, притворяясь представителями знаменитой зарубежной компании. Счет на миллионы

Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще