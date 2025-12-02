Получить заказ и потерять деньги: как мошенники обманывают фрилансеров

В ноябре 2025 г. эксперты Bi.Zone обнаружили более 50 вредоносных доменов — злоумышленники используют их, чтобы увести пользователей фриланс-бирж с официальных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Количество предложений на платформах для поиска подработки заметно возрастает в каникулы и праздники. Злоумышленники следят за активностью на таких ресурсах и придумывают новые схемы обмана. Например, создают сайты, замаскированные под официальные биржи фриланс-услуг. По данным экспертов Bi.Zone Digital Risk Protection, за ноябрь появилось более 50 таких вредоносных доменов.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Мошенники ищут потенциальных жертв в чатах и сообществах фрилансеров. Затем связываются с исполнителем и уточняют детали для оформления заказа. На оригинальной площадке исполнителю могут прислать ссылку на страницу получения оплаты. Пользуясь этим, злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие страницы выплаты от фриланс-биржи, или же переводят общение в мессенджеры. Жертву просят указать банковские реквизиты для оплаты — так мошенники получают информацию для кражи средств. Рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять ресурсы, через которые передаете свои данные. Адрес фишингового сайта может отличаться от оригинального всего на один символ. Чтобы распознать мошенника в мессенджере, обращайте внимание на дату регистрации аккаунта, смену имени пользователя, а также на наличие общих чатов и истории переписки».