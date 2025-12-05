M1Cloud: Ключевые облачные ИБ-тренды 2025 года

В 2025 г. спрос на облачные ИБ-сервисы продолжил свой рост на фоне увеличения кибератак на информационные системы бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса сервис-провайдера M1Cloud, рассказал о трендах по защите информации в облачных средах, которые сформировались в 2025 г. и будут актуальны в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Развитие облачного ИБ-сегмента в 2025 г.

ИБ-сегмент облачного рынка один из самых устойчивых и интенсивно растущих. По данным M1Cloud, сегмент облачных ИБ-сервисов по защите данных вырастет на 30-40% по итогам года.

Выбор облаков для размещения информационных систем во многом обусловлен тем, что сервсис-провайдеры изначально создают облачные кластеры с учетом обеспечения безопасности и катастрофоустойчивости, непрерывно наращивают компетенции по защите информации и предлагают собственные сервисы и решения, максимально персонализированные под конкретные кейсы бизнеса. Помимо этого, сервсис-провайдеры первые на рынке тестируют и внедряют передовые решения от ведущих вендоров оборудования и ПО, интегрируя их в облачные среды.

Таким образом, для многих компаний облака – это одно из доступных решений для защиты данных, так как облачные среды обеспечены защищенным контуром на всех уровнях: от дата-центра до защиты персональных данных и защиты от DDoS-атак.

Сервис-провайдеры предоставляют не просто защищенный IaaS, но и комплексные решения для защиты информационных систем от киберугроз. Облачные ИБ-сервисы имеют широкий функционал для информационных систем бизнеса, а сервис-провайдеры обеспечивают не только миграцию информационных систем, но предлагают интеграцию в общий ИТ-ландшафт заказчика и оптимизацию ресурсов, а экспертную техническую поддержку защищенной инфраструктуры.

Переосмысление облачной защиты в 2025 г.

2025 г. стал для бизнеса годом переосмысления архитектуры ИТ-ландшафта, в части информационной безопасности.

Во-первых, сервисы резервного копирования и аварийного восстановления стали не просто дополнительной опцией, а одними из ключевых в комплексе защиты данных для обеспечения непрерывности бизнеса. Сегодня эти сервисы играют критичную роль в построении масштабируемых и устойчивых цифровых экосистем, особенно в компаниях с распределенным ИТ-ландшафтом и в мультиоблачных средах.

Во-вторых, ежегодно кибератаки усиливаются и становятся более целенаправленными, в том числе с удалением резервных копий, что делает неизменяемое (immutable) хранилище обязательным требованием.

В-третьих, эффективная защита бизнеса от современных киберугроз требует не только передовых технологий, но и глубокой экспертизы в области кибербезопасности, так как compliance-требования к защите и восстановлению данных у бизнеса растут из года в год. Поэтому сервис-провайдеры стали выступать в роли ИБ-экспертов для бизнеса, особенно в условиях дефицита квалифицированных ИТ и ИБ-специалистов. Облачные провайдеры играют ключевую роль в управлении рисками, предлагая инструменты для мониторинга и анализа угроз для прогнозирования и предотвращения атак, обеспечивают соответствие стандартам регуляторов.

Ежегодный рост киберугроз, направленных на критические систем, а также увеличение требований регуляторов рынка к использованию решений, применяемых в защищенной инфраструктуре на уровне серверов и виртуализации, станут факторами, которые продолжат в 2026 г. стимулировать распределение внутренних инвестиций в усиление информационной безопасности в целом и в защищенные облака, в частности.