Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Step Logic представила AI Soar для противодействия киберугрозам

Команда Step Logic разработала ИИ-агента для выполнения сценариев реагирования на инциденты информационной безопасности и встроила его в платформу Step Security Data Lake.

ИИ-агент создает и выполняет индивидуальные сценарии реагирования для каждого инцидента, повышая точность и результативность ответных мер, а функциональность SIEM и IRP позволяет получить необходимый контекст и реализовать полный цикл процесса обработки инцидента.

Правила обнаружения обеспечивают выявление и регистрацию подозрительной активности. ИИ-агент мгновенно анализирует карточку инцидента, цель и вектор атаки. Для нейтрализации угрозы ИИ формирует наиболее эффективный плейбук с учетом специфики инцидента и инфраструктуры организации. Выполнение сценария осуществляется автоматически, а при необходимости система эскалирует инцидент с готовым планом действий ИБ-специалистам.

Решение построено на интеграции больших языковых моделей (LLM), механизма рассуждений (Reasoning Engine) и специализированного фреймворка, позволяющего настраивать поведение и параметры интерпретации контекста, выбирать наилучшие методы защиты. ИИ-агент действует строго в рамках заданных инструментов и политик безопасности, критичные действия могут требовать дополнительной проверки аналитиком.

Станислав Прищеп, руководитель направления систем управления информационной безопасностью Step Logic, сказал: «Ключевые преимущества Step AI Soar – производительность и эффективность. Если раньше разработка и внедрение сценариев реагирования занимали часы, то AI-агент способен формировать и выполнять эти задачи за секунды, экономя время и ресурсы. А его экспертная помощь в диалоге с аналитиком информационной безопасности позволяет снизить количество ложных срабатываний и не пропустить значимый инцидент».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

В Европе арестовали группу украинских хакеров. При них найдена богатая коллекция шпионского «железа», включая российский «тамагочи для хакеров»

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

В США арестовали китайцев за нелегальный вывоз чипов на $160 млн. Они меняли маркировку на придуманный бренд

Хакер, воровавший приватные женские фото в аэропортах, сел на семь лет

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще