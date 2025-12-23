PT Data Security 1.0: классификация данных стала быстрее, а мониторинг безопасности — проще

Positive Technologies обновила единую платформу по защите данных PT Data Security, улучшив производительность ключевых процессов. В версии 1.0 информация классифицируется быстрее, а внедренная статистика по категориям данных позволяет оценивать и приоритизировать угрозы в реальном времени. Продукт включен в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Одним из значимых изменений в PT Data Security 1.0 стало ускорение классификации данных за счет оптимизации работы с моделью машинного обучения. Команда скорректировала логику работы, что заметно сократило время, необходимое для первичной инвентаризации данных и последующего обновления результатов в крупных инфраструктурах.

Пользователям теперь доступна статистика категорий данных, которая включает общее количество объектов в инфраструктуре, их распределение по различным хранилищам, а также связанные с ними инциденты и риски в реальном времени. Эта функция помогает быстро оценить состояние защищенности конкретной категории информации и выделить наиболее уязвимые зоны.

Кроме того, в веб-интерфейс продукта была добавлена новая страница для управления всеми задачами, выполняемыми на платформе, включая инвентаризацию хранилищ, классификацию данных и анализ рисков. Пользователь может отслеживать прогресс выполнения, просматривать детали, вручную останавливать задачи и проводить диагностику потенциальных проблем, что делает эксплуатацию системы проще и прозрачнее.

«Новая версия PT Data Security — результат совместной работы с нашими первыми клиентами. По итогам пилотных проектов команда разработки реализовала самые востребованные у пользователей сценарии, это удалось сделать всего за один квартал. Так, мы оптимизировали ряд архитектурных механизмов, улучшили производительность ключевых процессов и обновили интерфейс. Мы продолжим делать продукт максимально полезным и удобным для ежедневной работы, детально прорабатывая запросы компаний — владельцев данных», — отметил Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных, Positive Technologies.

Коммерческая версия первого и пока единственного в России решения класса data security platform была запущена в октябре 2025 г. Продукт автоматизирует инвентаризацию и классификацию важной информации в корпоративной инфраструктуре, что позволяет компаниям иметь детальное представление о своих данных и связанных с ними угрозах безопасности, независимо от способа их представления (в структурированном, полу- или неструктурированном виде). Новая функциональность станет доступна пользователям после обновления PT Data Security до последней версии.