Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

PT Data Security 1.0: классификация данных стала быстрее, а мониторинг безопасности — проще

Positive Technologies обновила единую платформу по защите данных PT Data Security, улучшив производительность ключевых процессов. В версии 1.0 информация классифицируется быстрее, а внедренная статистика по категориям данных позволяет оценивать и приоритизировать угрозы в реальном времени. Продукт включен в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Одним из значимых изменений в PT Data Security 1.0 стало ускорение классификации данных за счет оптимизации работы с моделью машинного обучения. Команда скорректировала логику работы, что заметно сократило время, необходимое для первичной инвентаризации данных и последующего обновления результатов в крупных инфраструктурах.

Пользователям теперь доступна статистика категорий данных, которая включает общее количество объектов в инфраструктуре, их распределение по различным хранилищам, а также связанные с ними инциденты и риски в реальном времени. Эта функция помогает быстро оценить состояние защищенности конкретной категории информации и выделить наиболее уязвимые зоны.

Кроме того, в веб-интерфейс продукта была добавлена новая страница для управления всеми задачами, выполняемыми на платформе, включая инвентаризацию хранилищ, классификацию данных и анализ рисков. Пользователь может отслеживать прогресс выполнения, просматривать детали, вручную останавливать задачи и проводить диагностику потенциальных проблем, что делает эксплуатацию системы проще и прозрачнее.

«Новая версия PT Data Security — результат совместной работы с нашими первыми клиентами. По итогам пилотных проектов команда разработки реализовала самые востребованные у пользователей сценарии, это удалось сделать всего за один квартал. Так, мы оптимизировали ряд архитектурных механизмов, улучшили производительность ключевых процессов и обновили интерфейс. Мы продолжим делать продукт максимально полезным и удобным для ежедневной работы, детально прорабатывая запросы компаний — владельцев данных», — отметил Виктор Рыжков, руководитель развития бизнеса по защите данных, Positive Technologies.

Коммерческая версия первого и пока единственного в России решения класса data security platform была запущена в октябре 2025 г. Продукт автоматизирует инвентаризацию и классификацию важной информации в корпоративной инфраструктуре, что позволяет компаниям иметь детальное представление о своих данных и связанных с ними угрозах безопасности, независимо от способа их представления (в структурированном, полу- или неструктурированном виде). Новая функциональность станет доступна пользователям после обновления PT Data Security до последней версии.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще