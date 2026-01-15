Интеграция
UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

UDV Group информирует о получении сертификата ФСТЭК России по четвертому уровню доверия на свое флагманское решение для кибербезопасности любых АСУ ТП — UDV DATAPK Industrial Kit 3.0. Работы по сертификации успешно завершены в декабре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители UDV Group.

Документ подтверждает, что UDV DATAPK Industrial Kit 3.0. может использоваться организациями, в обязанности которых входит выполнение строгих регуляторных требований к безопасности средств защиты информации, в том числе — субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ) для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ.

Сертификат гарантирует соответствие продукта установленным требованиям к системам обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты (профиль «ИТ.СОВ.С4.ПЗ.») и позволяет использовать UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 для защиты конфиденциальной информации и обеспечения безопасности значимых объектов КИИ любой категории значимости, полностью соответствуя требованиям Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 2017 № 239.

UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 применяется для защиты конфиденциальной информации, обеспечения безопасности объектов КИИ и опасных производственных объектов на промышленных предприятиях крупного и среднего бизнеса: в энергетике, оборонно-промышленном и агропромышленном комплексах, машиностроении, нефтегазовой и химической и других отраслях.

Также наличие сертификата такого уровня позволяет организациям из наиболее критических отраслей российской экономики применять решение в АСУ ТП любого класса защищенности и выполнить требования Приказа ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31.

UDV DATAPK Industrial Kit помогает экспертам по ИБ и АСУ ТП справляться с современными вызовами кибербезопасности и не беспокоиться о влиянии на технологические процессы. Благодаря полной видимости ландшафта, комплексному подходу к выявлению атак и скрытых угроз до момента их реализации и возможности закрыть требования законодательства, c UDV DATAPK Industrial Kit промышленные предприятия могут быть уверены в киберустойчивости своего производства.

«Кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры России не прекращаются, а их количество постоянно растет. Для защиты субъекты КИИ ищут сертифицированные, безопасные и эффективные решения для киберзащиты производственного сегмента. Такие решения должны гарантировать соответствие требованиям российского законодательства. Наличие сертификата ФСТЭК по 4 уровню доверия UDV DATAPK Industrial Kit 3.0 подтверждает, что наше решение полностью отвечает этим потребностям», — отметил Виктор Колюжняк, директор UDV Group.

