«Газинформсервис» представит решения для кибербезопасности на «Инфофоруме-2026»

Компания «Газинформсервис», серебряный партнёр 28-го Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026», представит свои технологические решения и выступит с докладами на ключевых сессиях мероприятия. Форум пройдёт 28-29 января в Москве, в кластере «Ломоносов».

На стенде компании будут представлены продукты компании: многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, центр мониторинга и реагирования GSOC, а также СУБД Jatoba и платформа для автоматического поиска уязвимостей и симуляции кибератак BAS SimuStrike.

Эксперты компании «Газинформсервис» также примут участие в деловой программе. 29 января менеджер продуктов Efros DefOps NAC и Efros DefOps Secure DNS Евгений Варламов выступит в секции «Импортонезависимость и информационная безопасность: актуальные вопросы в сфере энергетики, промышленности, транспорта». Тема его доклада — «Сетевой контроль доступа на объектах КИИ — вход только для своих».

В тот же день аналитик событий информационной безопасности L1 GSOC Александр Алексеев выступит в треке «Умный и безопасный город в современных условиях», где представит доклад «Интеллектуальное видеонаблюдение для обеспечения безопасности и комфорта граждан». В его выступлении будет обобщён опыт внедрения систем на базе ИИ в Москве, других городах России и за рубежом.

«Инфофорум-2026», инициаторами которого выступают аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности, традиционно является ключевой площадкой для формирования государственной политики в сфере ИБ. Рекомендации форума направляются в правительство РФ и ложатся в основу законодательных инициатив.

