Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

«Газинформсервис» представит решения для кибербезопасности на «Инфофоруме-2026»

Компания «Газинформсервис», серебряный партнёр 28-го Большого Национального форума информационной безопасности «Инфофорум-2026», представит свои технологические решения и выступит с докладами на ключевых сессиях мероприятия. Форум пройдёт 28-29 января в Москве, в кластере «Ломоносов».

На стенде компании будут представлены продукты компании: многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps, центр мониторинга и реагирования GSOC, а также СУБД Jatoba и платформа для автоматического поиска уязвимостей и симуляции кибератак BAS SimuStrike.

Эксперты компании «Газинформсервис» также примут участие в деловой программе. 29 января менеджер продуктов Efros DefOps NAC и Efros DefOps Secure DNS Евгений Варламов выступит в секции «Импортонезависимость и информационная безопасность: актуальные вопросы в сфере энергетики, промышленности, транспорта». Тема его доклада — «Сетевой контроль доступа на объектах КИИ — вход только для своих».

В тот же день аналитик событий информационной безопасности L1 GSOC Александр Алексеев выступит в треке «Умный и безопасный город в современных условиях», где представит доклад «Интеллектуальное видеонаблюдение для обеспечения безопасности и комфорта граждан». В его выступлении будет обобщён опыт внедрения систем на базе ИИ в Москве, других городах России и за рубежом.

«Инфофорум-2026», инициаторами которого выступают аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности, традиционно является ключевой площадкой для формирования государственной политики в сфере ИБ. Рекомендации форума направляются в правительство РФ и ложатся в основу законодательных инициатив.

Рекламаerid:2W5zFHeg9x4Рекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Разработчик суперпопулярной утилиты для Linux перестал выплачивать деньги за поиск в ней уязвимостей. Не вынесли потока нейросетевого бреда

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Битва игрофонов: сравнение лучших геймерских смартфонов начала 2026 года

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще