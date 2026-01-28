«Конструктор-У» компании ARinteg включен в реестр российского ПО

Компания ARinteg сообщила о включении своего нового продукта «Конструктор-У» в реестр отечественного ПО (№31808).

«Конструктор-У» – это программный продукт, позволяющий в кратчайшие сроки создать «Модель угроз и нарушителя», соответствующую требованиям ФСТЭК России в реализацию требований 152-ФЗ, 187-ФЗ, приказа ФСТЭК России №17. При этом работать с ним может даже начинающий ИБ-специалист.

«Ценность нового решения – в концентрации нашей многолетней экспертизы по моделированию угроз. Продукт основан на методологии ФСТЭК России, использует ее нормативную базу и лучшие практики в области информационной безопасности. Это действенный инструмент, который помогает компаниям выстроить эффективную защиту, экономя время и ресурсы, – сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. – «Конструктор-У» работает локально, без использования облаков. Вся конфиденциальная информация об инфраструктуре компании и актуальных угрозах остается под контролем организации».

Решение позволяет ИБ-специалистам автоматизировать рутинную работу: с «Конструктор-У» время на разработку модели угроз сокращается в семь раз. С ним модель угроз можно сформировать всего за день, при этом учесть экспертное мнение специалистов, и, в последующем, оперативно актуализировать документ.

«Конструктор-У» содержит унифицированный опросник, который помогает собрать требуемую для оценки актуальности угроз исходную информацию. На ее основе ПО сформирует модель угроз с учетом внедрённых средств защиты и «подсветит» пути совершенствования системы защиты информации.

Автоматизация разработки моделей угроз позволяет высвободить ценные ресурсы ИБ-отдела, а техническая поддержка продукта избавит от необходимости постоянного мониторинга изменений законодательства.

«Конструктор-У» поможет оптимизировать расходы на обеспечение информационной безопасности, показав реальные уязвимости ИС, и, как следствие, минимизировать риски финансовых и репутационных потерь.

Кому продукт будет особенно полезен: владельцам государственных информационных систем, субъектам КИИ, операторам ПДн (а их уже более 2,5 млн в России) и всем, кто ценит свою информацию.