RCloud by 3data и Secret Technologies объявляют о стратегическом партнерстве

Облачная платформа RCloud by 3data и компания Secret Technologies, поставщик услуг и решений по ИТ и информационной безопасности, объявляют о начале стратегического сотрудничества. В рамках партнерства в облаке RCloud by 3data развернуто флагманское решение Secret Cloud Enterprise, предназначенное для безопасного хранения корпоративных файлов и организации совместной работы с документами. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Портфель решений Secret Technologies для защищенного обмена и редактирования файлов включает три продукта семейства Secret Cloud, которые охватывают потребности компаний разного масштаба и уровня зрелости ИБ.

Secret Cloud — базовое универсальное решение для безопасного хранения и обмена файлами внутри организации и с внешними контрагентами. Продукт позволяет централизовать работу с документами, обеспечить защиту корпоративных данных и повысить эффективность взаимодействия между подразделениями и партнерами.

Secret Cloud Enterprise — комплексное решение для совместной работы и управления документами, предназначенное для компаний с повышенными требованиями к информационной безопасности и управлению данными, включая объекты КИИ. Продукт обеспечивает расширенные возможности совместной работы, отличается быстрым внедрением и простотой эксплуатации, а также сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

Для компаний, которым требуется максимальный контроль над корпоративными данными, разработано решение Secret Cloud DRM. Продукт дополняет платформу специализированными модулями безопасности, позволяя управлять доступом к файлам, контролировать их использование и обеспечивать защиту данных на всех этапах работы.

Услуги компании Secret Technologies уже доступны на портале и в облачном маркетплейсе RCloud by 3data.

«Партнерство с Secret Technologies расширяет наш портфель решений в области безопасного хранения корпоративных файлов и удобной работы с ними. Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на альтернативы зарубежным сервисам и готовы предложить надежное отечественное решение, развернутое в нашем облаке», — сказал ИТ-директор RCloud by 3data Валентин Соколов.

«Для нас партнерство с RCloud by 3data – это возможность дать клиентам быстрый и удобный путь к внедрению защищенной совместной работы с документами в проверенной облачной инфраструктуре. Secret Cloud Enterprise закрывает задачи организаций с повышенными требованиями к ИБ, включая объекты КИИ, и позволяет выстроить управление корпоративными файлами без компромиссов по безопасности. Уверены, что совместно предложим рынку практичные сценарии миграции с зарубежных сервисов и покажем их на реальных кейсах уже в рамках ближайших мероприятий» – сказал заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies Леонид Варламов.