Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Континент TLS-Сервер» компании «Код Безопасности» получило сертификат ФСБ

Программное решение «Континент TLS-Сервер» версии 2 компании «Код Безопасности» получило официальный сертификат ФСБ России, подтверждающий его соответствие высоким требованиям к средствам криптографической защиты информации. Об этом CNews сообщил представитель «Кода Безопасности».

Согласно документу №СФ/114-5391 от 1 января 2026 г., данная система может использоваться для защиты конфиденциальных данных, не являющихся государственной тайной, и соответствует классам защиты КС2 и КС3.

В обновленной сборке 2.7.1.348 разработчики реализовали новый расширенный функционал, значительно усиливающий безопасность. Ключевым нововведением стала интеграция функций веб-прикладного файрвола (WAF). Он включает в себя механизмы машинного обучения для выявления атак, собственный сигнатурный анализатор, систему защиты от ботов и фильтрацию трафика по GeoIP.

Также WAF обеспечивает защиту от DDoS-атак на уровне приложений (L7) и выполняет валидацию данных в различных форматах, таких как JSON, XML и GraphQL. Дополнительно в систему добавлена поддержка современного протокола HTTP/2 в режимах прокси и портала приложений.

«Получение сертификата ФСБ – это ключевой этап для продукта, который подтверждает не только его надежность, но и соответствие самым строгим отечественным стандартам безопасности. Расширение функционала, особенно внедрение WAF с элементами машинного обучения, превращает "Континент TLS-Сервер" из инструмента шифрования в комплексную платформу для защиты веб-приложений. Это прямой ответ на современные киберугрозы», – отметил Федор Дбар, коммерческий директор компании «Код Безопасности».

