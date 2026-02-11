«Кросс технолоджис»: DevSecOps повышает безопасность клиентов в 2-4 раза

Внедрение практик DevSecOps в разработку приложений позволяет выявлять уязвимости и устранять их в 2-4 раза быстрее по сравнению с разработкой без встроенных практик безопасности. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что оперативное устранение проблем безопасности напрямую влияет на защищенность клиентов, что повышает их лояльность.

Помимо устранения уязвимостей в уже выпущенном ПО, DevSecOps позволяет сократить их число в процессе разработки, а также сократить время от начала разработки до релиза за счет встроенных и регулярных проверок безопасности, а не отдельного долгого процесса перед релизом. Таким образом готовый продукт оказывается более стабильным, что также положительно влияет на отношение клиента к разработчику, отмечают в «Кросс технолоджис».

В 2025 г. консультации и внедрение практик по DevSecOps были наиболее популярны среди финансовых организаций (около 30%), в отрасли телекоммуникаций (около 20%), ритейл-компаний (около 15%) и государственного сектора и общественных сервисов (около 10%). Большая часть коммуникаций между клиентом и организацией в этих отраслях происходит через приложения, поэтому компаниям особенно важно обеспечить их защищенность, оперативное устранение уязвимостей и минимизацию проблем при релизе продукта.

Особенно важным DevSecOps является для российского банковского сектора. Более 70% россиян пользуются банковскими приложениями, при этом с 2022 г. официальные приложения банков удаляются из магазинов приложений. Это заставляет банки постоянно разрабатывать новые приложения, дорабатывать их и выпускать несколько раз в год. Встроенные практики безопасности становятся ключевым инструментом, позволяющим создать безопасный продукт в сжатые сроки.

«Рынок безопасной разработки в 2025 г. составил около 12-13 млрд руб. Рост – в районе 30%. DevSecOps остается одним из самых быстро развивающихся направлений информационной безопасности, спрос постоянно растет, все больше компаний встраивают практики кибербезопасности в процесс разработки», – сказал Антон Редько, руководитель группы «Безопасная разработка» «Кросс технолоджис».